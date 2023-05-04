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  • Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»

Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»

4 мая 2023, 13:51
3

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я буду надеяться, что «Спартак» за второе место побьется, не все потеряно. Понятно, что «Ростов» в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки. Но все будет зависеть от них.

Сейчас, наверное, надо ждать, когда «Ростов» оступится, будет борьба. Понятно, что «Зенит» уже чемпион, боюсь, что в следующем туре они станут чемпионами.

Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых. Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня.

Фаворит в борьбе за второе место? Мне кажется, что «Спартак» все-таки будет вторым, ЦСКА станет третьим, «Ростову» в конце чуть-чуть не хватит», – сказал Павлюченко.

  • Команды сыграют в воскресенье, 7 мая.
  • В этой игре «Зенит», возможно, оформит чемпионство.
  • «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1683200575
Да давно уже всё перебоялось. Чудеса в футболе бывают редко. Здесь не тот случай, не надо себя обманывать.
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эд100
1683207561
не бойся Ромка, прорвёмся... Главное Спартаку показать хорошую игру, а чемпионство со временем придёт и к нам.
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jek718875
1683218373
Бздиловатый однако...
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