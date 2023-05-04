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    • Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»

    Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»

    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

    «Я буду надеяться, что «Спартак» за второе место побьется, не все потеряно. Понятно, что «Ростов» в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки. Но все будет зависеть от них.

    Сейчас, наверное, надо ждать, когда «Ростов» оступится, будет борьба. Понятно, что «Зенит» уже чемпион, боюсь, что в следующем туре они станут чемпионами.

    Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых. Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня.

    Фаворит в борьбе за второе место? Мне кажется, что «Спартак» все-таки будет вторым, ЦСКА станет третьим, «Ростову» в конце чуть-чуть не хватит», – сказал Павлюченко.

    • Команды сыграют в воскресенье, 7 мая.
    • В этой игре «Зенит», возможно, оформит чемпионство.
    • «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1000

      эд100 1 час назад

      не бойся Ромка, прорвёмся... Главное Спартаку показать хорошую игру, а чемпионство со временем придёт и к нам.

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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 3 часа назад

      Рома уже не боятся в нашей стране никого и ни чего все куплено за пять лет, в следующем чемпионате опять проплата на пятилетку и 3 звездочку купят, как и вторую купили, так что не надо писать все всем известно

      0
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov51 2 часа назад

      Первыми продаются свин ньи. Всем. И судьям и Зениту и всем подряд. Даваловки одним словом. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Да давно уже всё перебоялось. Чудеса в футболе бывают редко. Здесь не тот случай, не надо себя обманывать.

      0
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      Рейтинг: +4642

      fakeid 3 часа назад

      там хряки что-то мутят, проплатили замену судьи в матче ростов-факел, чтобы избежать чемпионского матча в питере.

      3
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      Рейтинг: +4435

      Spirit_78 > Spirit_78 2 часа назад

      Оба исхода матча Ростова с Факелом хрюков не устраивают. Ростов выигрывает - увеличивает свои шансы на серебро, но Зенит тогда точно не станет чемпионом в этом туре. Ростов не выигрывает - шансы слететь со 2 места возрастают, но Зенит в случае победы оформляет чемпионство на глазах у самобытного красно-белого коллектива из Москвы.
      Хотя, может быть, они на победу над Зенитом рассчитывают, вероятность такая тоже не является нулевой.

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      Рейтинг: +1000

      эд100 > fakeid 1 час назад

      опять инсайд от подмахивающего..., не будешь ты своим ни здесь, ни на родной помойке fak.eid

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