Павлюченко: «Боюсь, что в следующем туре «Зенит» станет чемпионом»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я буду надеяться, что «Спартак» за второе место побьется, не все потеряно. Понятно, что «Ростов» в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки. Но все будет зависеть от них.

Сейчас, наверное, надо ждать, когда «Ростов» оступится, будет борьба. Понятно, что «Зенит» уже чемпион, боюсь, что в следующем туре они станут чемпионами.

Дай бог, чтобы «Спартак» дал бой и чтобы «Зенит» не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых. Будем надеяться. Но я думаю, что «Зенит» переиграет, сегодня это команда другого уровня.

Фаворит в борьбе за второе место? Мне кажется, что «Спартак» все-таки будет вторым, ЦСКА станет третьим, «Ростову» в конце чуть-чуть не хватит», – сказал Павлюченко.