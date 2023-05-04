Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

Малком красава. Скоро покажет хрякам как играют мастера. Держите хряки портки, потом застирывать придётся. Гыгыгы
Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Малкома в составе «Зенита» по соотношению цена – качество.
«Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим.
Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив.
Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры?
Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома», – сказал Орлов.
- Бразилец в «Зените» с 2019 года.
- В этом сезоне РПЛ вингер забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.
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