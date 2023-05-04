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    • Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

    Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Малкома в составе «Зенита» по соотношению цена – качество.

    «Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим.

    Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив.

    Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры?

    Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома», – сказал Орлов.

    • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
    • В этом сезоне РПЛ вингер забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2120

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Малком красава. Скоро покажет хрякам как играют мастера. Держите хряки портки, потом застирывать придётся. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14558

      Алексей З 4 часа назад

      Задавать вопрос о Зените Орлову , это всё равно , что спросить у Д.Пескова о деятельности В.Путина.
      " Говорящие головы" на то и существуют , чтобы озвучивать мысли работодателя.

      1
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      Рейтинг: +4205

      raritet 5 часов назад

      Конечно, 40 лямов много для игрока такого уровня. Но нужно учитывать инфляционные процессы. Обесцениваются все валюты мира. И спорить тут бессмысленно. Халк , Вагнер Лав были игроками которые реально влияли на уровень команд. Что поделать. Таков сейчас уровень РПЛ. Что и Малком, и Промес на этом уровне звезды.

      0
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      Рейтинг: +18200

      NewLife 6 часов назад

      Терминология лавочника, ни хера не смыслящего в экономике. Впрочем, что можно ожидать от помойных "экономистов".

      0
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr 7 часов назад

      Одни хряки Малкома обсуждают. Не иначе хотят сглазить Силву перед игрой со Спартаком.

      2
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      Рейтинг: +1000

      эд100 8 часов назад

      что значит отбил? если уйдёт свободным агентом, то нет по любому. для имиджа и чемпионств зенита сделано много, но это не стоит таких денег. а кто не согласен, просто сами подтверждают, что зенит это не про спорт, а про деньги. достаточно сравнить расходы второй команды, ростова, что бы понять это.

      3
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > эд100 7 часов назад

      Когда Зенит купил Халка за 60 лямов визгу было на всю вселенскую. В итоге, даже недруги Зенита вспоминают Халка добрым словом. Полагаю, что с Малкомом будет тоже самое, если его ПСЖ не выкупит летом лямов этак за 60-70.........

      2
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > ilichkadr 6 часов назад

      Ты хоть бы закусывал, а то совсем развезет.

      1
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > ilichkadr 6 часов назад

      Халка за 40 покупали

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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > R_a_i_n 5 часов назад

      «Зенит» заплатил за Халка 60 миллионов евро. «Порту» получил за переход Халка в «Зенит» 40 миллионов евро. Еще 9 миллионов получила компания, которой принадлежал 15% прав на Халка. 5% от общей суммы сделки (3 миллиона) получил клуб, воспитанником которого является Халк.
      40 лямов заплатили за Витселя.

      1
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > шахта Заполярная 5 часов назад

      Халк обошелся шанхайскому клубу в 55,8 миллиона евро, плюс "Зенит" получил бонус до 2 миллионов евро за удачное выступление бразильца в Азии.
      P.S. Эт тебя на закуску, вместо креветок.
      Чистая же прибыль с учетом амортизации - около €45 млн. Плюс он участвовал в рекламных акциях, что принесло еще €19 млн. Ну, а доходы клуба от УЕФА за те четыре года, что Халк был в Зените, составили €90 млн". Ферштейн?

      1
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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > ilichkadr 3 часа назад

      пол-бюджета страны работает на Зенит))

      0
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > R_a_i_n 1 час назад

      А какой бюджет страны?

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      Рейтинг: +13533

      R_a_i_n > ilichkadr 1 час назад

      тощий. Всё Зенит высосал.

      0
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      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 8 часов назад

      Ну можно и за 100 купить и тешиться, что игрок 50 за сезон забивает в болотном чемпионате. В нашем чемпионате и за 10 млн игрок будет забивать. Да и все эти хет-трики и дубли командам, которые в подвале.

      4
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      Рейтинг: +4642

      fakeid > fakeid 8 часов назад

      динамо, локо, спартаг, цска, краснодар, ростов, сочи - всем забивал. а кому-то и дважды.

      2
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная > fakeid 6 часов назад

      На героя России уже наиграл, россиянин, а где то дважды.

      2
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr > FCSpartakM 4 часа назад

      "В нашем чемпионате и за 10 млн игрок будет забивать"?
      Забивает или только будет забивать?

      0
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      Рейтинг: +1035

      Krics 8 часов назад

      Хотелки Миллера - отбил,ничего тариф на газ поднимет для населения и отбьет нового россиянина,ихмо.

      5
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      ...
      Рейтинг: +18060

      Barmaleushka > Krics 7 часов назад

      По "лайкам" тебе можно перепись местных имбецилов вести .

      2
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      Рейтинг: +8206

      nik55 9 часов назад

      бред маразматика-----за счет чего он отбил ?

      2
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