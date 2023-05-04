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  • Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

4 мая 2023, 08:16
17

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Малкома в составе «Зенита» по соотношению цена – качество.

«Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим.

Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив.

Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры?

Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома», – сказал Орлов.

  • Бразилец в «Зените» с 2019 года.
  • В этом сезоне РПЛ вингер забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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nik55
1683179282
бред маразматика-----за счет чего он отбил ?
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Krics
1683181465
Хотелки Миллера - отбил,ничего тариф на газ поднимет для населения и отбьет нового россиянина,ихмо.
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FCSpartakM
1683181711
Ну можно и за 100 купить и тешиться, что игрок 50 за сезон забивает в болотном чемпионате. В нашем чемпионате и за 10 млн игрок будет забивать. Да и все эти хет-трики и дубли командам, которые в подвале.
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эд100
1683184109
что значит отбил? если уйдёт свободным агентом, то нет по любому. для имиджа и чемпионств зенита сделано много, но это не стоит таких денег. а кто не согласен, просто сами подтверждают, что зенит это не про спорт, а про деньги. достаточно сравнить расходы второй команды, ростова, что бы понять это.
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ilichkadr
1683185424
Одни хряки Малкома обсуждают. Не иначе хотят сглазить Силву перед игрой со Спартаком.
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NewLife
1683189286
Терминология лавочника, ни хера не смыслящего в экономике. Впрочем, что можно ожидать от помойных "экономистов".
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raritet
1683195199
Конечно, 40 лямов много для игрока такого уровня. Но нужно учитывать инфляционные процессы. Обесцениваются все валюты мира. И спорить тут бессмысленно. Халк , Вагнер Лав были игроками которые реально влияли на уровень команд. Что поделать. Таков сейчас уровень РПЛ. Что и Малком, и Промес на этом уровне звезды.
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