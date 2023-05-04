Орлов ответил, отбил ли Малком потраченные «Зенитом» 40 миллионов

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Малкома в составе «Зенита» по соотношению цена – качество.

«Уедет ли Малком летом? Пока рано делить шкуру неубитого медведя. Должно сойтись много составляющих. Пишут про «ПСЖ», про «Арсенал»... Посмотрим.

Но я не согласен с теми, кто считает, что бразилец не «отбил» потраченные на него 40 миллионов. Так говорят те, кто желает зла «Зениту», все время ищут какой-то негатив.

Ну что значит «не вывел «Зенит» из группы в Лиге чемпионов»? Ребята, один в поле не воин. Он один, что ли, играл в ЛЧ? А где партнеры?

Может быть, Месси не стал бы таким великим игроком, не будь с ним рядом в «Барселоне» Хави и Иньесты. Так что я против подобной критики в адрес Малкома», – сказал Орлов.

Бразилец в «Зените» с 2019 года.

В этом сезоне РПЛ вингер забил 22 гола и сделал 7 ассистов в 25 матчах.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением