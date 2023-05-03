АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» (3:0), «Ливерпуль» – «Фулхэм» (1:0)

«Манчестер Сити» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ победил дома «Вест Хэм». Три очка позволили манчестерцам подняться на первое место.

В другой встрече «Ливерпуль» переиграл «Фулхэм». Гол у Мохамеда Салаха.

Ливерпульцы на четыре очка отстают от зоны Лиги чемпионов. «Фулхэм» – десятый.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Ливерпуль – Фулхэм – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Салах, 39 (с пенальти).

Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Аке, 50; 2:0 – Холанд, 70; 3:0 – Фоден, 85.

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