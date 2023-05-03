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    • Чалов назвал команду, с которой хочет сыграть в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Чалов назвал команду, с которой хочет сыграть в Суперфинале Fonbet Кубка России

    Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в финале Fonbet Кубка России.

    • Чалов забил победный гол в ворота екатеринбургской команды.
    • В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон».

    «Как работает связка с Иваном Обляковым? Годы тренировок, вместе еще с «молодежки», связи наиграли. С Ванькой играть – одно удовольствие, он сейчас в потрясающей форме, причем при такой потрясающей атмосфере.

    Тот факт, что вышел с замены, волнения и расстройства нет, понимаю, что это решение тренера. Сейчас больше пользы при выходе на замены. Я отдаю все силы. Посмотрим, может, в следующей игре будет шансик.

    С кем предпочтение в суперфинале? Предпочтений нет, ждем «Акрон», – сказал Чалов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.05.2023 19:45
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