Чалов назвал команду, с которой хочет сыграть в Суперфинале Fonbet Кубка России

Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Уралом» (2:1) в финале Fonbet Кубка России.
- Чалов забил победный гол в ворота екатеринбургской команды.
- В Суперфинале турнира ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» – «Акрон».
«Как работает связка с Иваном Обляковым? Годы тренировок, вместе еще с «молодежки», связи наиграли. С Ванькой играть – одно удовольствие, он сейчас в потрясающей форме, причем при такой потрясающей атмосфере.
Тот факт, что вышел с замены, волнения и расстройства нет, понимаю, что это решение тренера. Сейчас больше пользы при выходе на замены. Я отдаю все силы. Посмотрим, может, в следующей игре будет шансик.
С кем предпочтение в суперфинале? Предпочтений нет, ждем «Акрон», – сказал Чалов.
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Источник: «Матч ТВ»