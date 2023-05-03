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  • При Лэмпарде в «Челси» стало только хуже: клуб проиграл все матчи и вылетел из ЛЧ. Вероятность вылететь из АПЛ тоже есть

При Лэмпарде в «Челси» стало только хуже: клуб проиграл все матчи и вылетел из ЛЧ. Вероятность вылететь из АПЛ тоже есть

3 мая 2023, 18:20
6

6 апреля «Челси» вернул Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. В клубе сразу оговорились: Лэмпард – временная кандидатура, в следующем сезоне с командой будет работать новый тренер. Лэмпард был приглашен для исправления ситуации, которая резко ухудшилась при Грэме Поттере. Но при Лэмпарде ситуация совсем не улучшилась. И даже, наоборот – в команде стало чуть тоскливее. Вот ключевые пункты о кризисе «Челси»:

• При Лэмпарде клуб проиграл все шесть матчей.

• В момент написания этого материала «Челси» располагается на 12-й строчке и все еще сохраняет шансы на вылет. Правда, вряд ли это случится. Но соперники на оставшуюся часть сезона у «Челси» такие: «Борнмут», «Ноттингем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл».

• При Лэмпарде «Челси» вылетел из Лиги чемпионов – оттуда его выкинул «Реал».

• Есть локальный конфликт внутри раздевалки: из-за непопадания «Челси» в Лигу чемпионов зарплаты большей части игроков могут уменьшиться на 30%. Авторитетный The Athletic говорит, что в «Челси» крайне плохая атмосфера в раздевалке.

• Сам Лэмпард продолжает плохую персональную статистику. В 20 последних матчах в качестве тренера (в «Эвертоне» и в «Челси») у него одна победа, две ничьих и 17 поражений. Он проиграл последние 10 матчей АПЛ подряд.

Последний результат «Челси» при Лэмпарде – поражение 1:3 от «Арсенала». Но Лэмпард, кажется, спокоен:

«Мы были недостаточно хороши. Против нас было слишком приятно играть, мы действовали слишком пассивно. При владении нам не удавалось проходить их прессинг и выигрывать подбор.

20 лет «Челси» добивался больших успехов и в Англии, и в Лиге чемпионов. Сейчас мы не в таком положении. С тех пор, что я работаю с командой, мне стало очевидно, что мы слишком приятная для соперников команда. Мы не можем поменять все мгновенно, но лучше бы мы сделали это побыстрее, потому что на выходных нас ждет еще одна игра, а за ней последуют и другие матчи.

Мы играем пассивно, и это влияет на многое. Легко сказать, что игрокам все равно, но это не так. Можно растерять уверенность, но все равно играть динамично. Мы говорили об этом перед игрой, но это не помогло.

Против нас сейчас приятно играть. Возможно, несколько лет назад расстановка сил была иной, но таков футбол. Нужно думать о себе и показывать игру, которая соответствует нашему уровню. Нужно быстро искать причины таких результатов в этом сезоне – речь о том, что происходило с начала и до конца. Это не исправить за вечер.

Есть вещи, которые действительно необходимо исправлять. Здесь много составляющих. «Арсенал» – команда, которая строилась три года. Они работают, понимая идею и способы ее реализации. Для меня невозможно прийти и за три недели поработать над этим».

Фото: imago-images.de, AFLO/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Англия Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (6)
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Таврида
1683112291
Причина ясна - бардак на поле и в раздевалке, Лэмпард не смог навести порядок ни там ни там. Хотя, думаю, за этим стоит нечто больше -Карма за рейдерство, Сколько лет англичане всех захватывали, грабили и убивали, и вот теперь бумеранг вернулся обратно, пока только в частном случае. Но я уверен, скоро судьбу экс-Владычицы морей будут решать индусы и пакистанцы (точнее уже решают))) Через сто лет Британия будет колонией Индии, а в АПЛ не будет ни одного белого англосакса. Скриньте, бггг.
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DeStar
1683119327
с таким составом кажется только олдна причина и есть - разлад в команде, состав у челси пожалуй 2ой после сити, а если б не холанд, я бы еще подумал - не первый ли в апл. уж точно лучше арсеналов ,ттх ,мю и ливерпуля даже.
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Сержтир
1683120997
Челси не вылетит, но выше середины таблицы место им не светит до конца сезона. Какова игра, таково и место.
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lNeTl
1683121239
Рыба гниёт с головы, всё стало понятно куда движется эта история после смены руководства клуба - к банкротству и утилизации клуба.
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ilinahah
1683154520
Мужики, вот вам совет). Ставлю уже 15 лет. Не ведитесь на каналы, группы и прочую ерунду, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 10 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: Серебряный прогноз. Выходит на первом месте.
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_ДPю4eB0_Ш@k@л@_1!!
1683468210
Гы-гы-гы, на сайте Красножопый стукач: https://bombardir.ru/news/694881-giner-o-slovah-dasaeva-pro-akinfeeva-iyasvozrastom-stanovlyus-nesovsem-adekvatnym#comments26175220 читать внизу 234324
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