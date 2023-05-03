Фанаты «Арсенала» освистали Мудрика и светили лазерной указкой – игрок отреагировал

Болельщики «Арсенала» устроили особый прием нападающему «Челси» Михаилу Мудрику в матче 34-го тура АПЛ (3:1).

Фанаты на «Эмирейтс» освистывали украинца, а также светили в лицо лазерной указкой.

Вероятно, болельщики «Арсенала» не забыли, как игрок в январе был близок к переходу в их клуб, но выбрал «Челси».

Мудрик после игры выложил сториз с реакцией на лазерную указку. «Это окей», – написал украинец.

«Челси» заплатил за Мудрика в январе 70 миллионов евро без учета бонусов.

В 12 матчах АПЛ у Михаила 2 ассиста.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, «Челси» занимает 12-е место.

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