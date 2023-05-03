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    • Фанаты «Арсенала» освистали Мудрика и светили лазерной указкой – игрок отреагировал

    Фанаты «Арсенала» освистали Мудрика и светили лазерной указкой – игрок отреагировал

    Болельщики «Арсенала» устроили особый прием нападающему «Челси» Михаилу Мудрику в матче 34-го тура АПЛ (3:1).

    Фанаты на «Эмирейтс» освистывали украинца, а также светили в лицо лазерной указкой.

    Вероятно, болельщики «Арсенала» не забыли, как игрок в январе был близок к переходу в их клуб, но выбрал «Челси».

    Мудрик после игры выложил сториз с реакцией на лазерную указку. «Это окей», – написал украинец.

    • «Челси» заплатил за Мудрика в январе 70 миллионов евро без учета бонусов.
    • В 12 матчах АПЛ у Михаила 2 ассиста.
    • «Арсенал» лидирует в АПЛ, «Челси» занимает 12-е место.

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    Источник: Sports.ru

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    03.05.2023 10:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 3 мая, 11:15

      Я думаю сам Мудрик там ничего по сути не решал, Челси предложил намного больше Арсенала, потому Шахтёр наверняка поставил ему ультиматум - либо идёшь в Челси, либо сидишь тут на скамейке до окончания контракта, так что выбор, думаю, был очевиден. Так что нечего стыдить пацана, его даже жаль, что он попал в такую свалку.

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      Рейтинг: +2539

      Чермындыр > Maxi_7 3 мая, 11:34

      Скорее Мудрику было ваще пох куда переходить, ибо в той ситуации, какая сейчас происходит в Украине съе..ть в Лондон - уже большое счастье, хоть в Кристал Пэлас, хоть в Фулхем, не говоря уже о Челси или Арсенале

      3
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      Рейтинг: +1686

      vmonomah17 > Maxi_7 3 мая, 12:34

      Скорее всего так и было. В Челси перебор игроков, в том числе молодежи, которую тренера не могут раскрыть, а в Арсенале Артета как раз развивает молодежь. Так что выбор был бы в пользу Арсенала.

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner > Maxi_7 5 часов назад

      Выбор есть ВСЕГДА. Мудрик выбрал то, что выбрал. Не нужно придумывать оправдания...(

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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 > Cleaner 1 час назад

      Так я и написал, что у него был выбор...

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