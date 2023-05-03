Фанаты «Арсенала» освистали Мудрика и светили лазерной указкой – игрок отреагировал

Я думаю сам Мудрик там ничего по сути не решал, Челси предложил намного больше Арсенала, потому Шахтёр наверняка поставил ему ультиматум - либо идёшь в Челси, либо сидишь тут на скамейке до окончания контракта, так что выбор, думаю, был очевиден. Так что нечего стыдить пацана, его даже жаль, что он попал в такую свалку.
Болельщики «Арсенала» устроили особый прием нападающему «Челси» Михаилу Мудрику в матче 34-го тура АПЛ (3:1).
Фанаты на «Эмирейтс» освистывали украинца, а также светили в лицо лазерной указкой.
Вероятно, болельщики «Арсенала» не забыли, как игрок в январе был близок к переходу в их клуб, но выбрал «Челси».
Мудрик после игры выложил сториз с реакцией на лазерную указку. «Это окей», – написал украинец.
- «Челси» заплатил за Мудрика в январе 70 миллионов евро без учета бонусов.
- В 12 матчах АПЛ у Михаила 2 ассиста.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ, «Челси» занимает 12-е место.
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