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    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан

    Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан

    Получить индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID) отдельным категориям граждан теперь будет проще. Нововведения коснулись детей, инвалидов и пенсионеров.

    «Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалeнно – если данные о них представлены в подтверждeнной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребeнка.

    Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», – объяснили в правительстве.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В сезоне Кубка России Fan ID будет действовать только на финале.

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    Источник: Правительство РФ

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    03.05.2023 10:12
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2220

      Красногвардейчик 3 мая, 13:46

      Пенсионеры и инвалиды в одной категории?....символично)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Красногвардейчик 3 мая, 16:00

      Как? Без депутатов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4128

      Kollljan 3 мая, 11:19

      Если турист, например, из Франции или Дании, приедет в Россию и захочет сходить на футбол. Как ему купить билет и попасть на стадион?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа > Kollljan 3 мая, 12:36

      Если турист, например, из Кузбасса или из Якутии, приедет в город с РПЛ и захочет сходить на футбол. Как ему купить билет и попасть на стадион?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6281

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 3 мая, 15:59

      В гостинице должен быть телевизор

      1
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