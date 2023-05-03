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  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан

Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан

3 мая 2023, 10:12
5

Получить индивидуальный паспорт болельщика (Fan ID) отдельным категориям граждан теперь будет проще. Нововведения коснулись детей, инвалидов и пенсионеров.

«Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удалeнно – если данные о них представлены в подтверждeнной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребeнка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», – объяснили в правительстве.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В сезоне Кубка России Fan ID будет действовать только на финале.

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Источник: Правительство РФ
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Комментарии (5)
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Kollljan
1683101957
Если турист, например, из Франции или Дании, приедет в Россию и захочет сходить на футбол. Как ему купить билет и попасть на стадион?
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Красногвардейчик
1683110784
Пенсионеры и инвалиды в одной категории?....символично)
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