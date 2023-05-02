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    • Российская модель Playboy посетила матч «Челси»: охранники стадиона попросили ее прикрыться

    Российская модель Playboy посетила матч «Челси»: охранники стадиона попросили ее прикрыться

    На прошлой неделе «Челси» дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.

    Команде Фрэнка Лэмпарда не помогла даже горячая поддержка Марии Лиман – российской модели Playboy.

    Девушка активно болела за «Челси» на трибунах «Стэмфорд Бридж», чем привлекла внимание охраны стадиона.

    Сотрудники арены подошли к Марии и попросили ее прикрыться.

    «Мы поддерживали «Челси» как могли. Но потом пришла охрана стадиона и попросила меня застегнуть куртку», – пожаловалась модель.

    Во что была одета Лиман, давайте разбираться.

    А вот еще фото Марии с трибун «Стэмфорд Бридж».

    И несколько снимков просто с символикой «Челси».

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    Источник: The Sun

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    02.05.2023 17:58
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh 2 мая, 20:48

      А чо она текущий тренд не поддержала ? Пообещала бы что если Челси выиграет, то она придет голой в раздевалку к игрокам...Тогда б Челси выиграл.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2143

      jek718875 2 мая, 18:36

      Из какого зоопарка их выпускают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19672

      Cleaner > jek718875 2 мая, 19:19

      Вы какой то пуританин! Ржу ни могу...)))

      2
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