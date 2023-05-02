Российская модель Playboy посетила матч «Челси»: охранники стадиона попросили ее прикрыться

На прошлой неделе «Челси» дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.
Команде Фрэнка Лэмпарда не помогла даже горячая поддержка Марии Лиман – российской модели Playboy.
Девушка активно болела за «Челси» на трибунах «Стэмфорд Бридж», чем привлекла внимание охраны стадиона.
Сотрудники арены подошли к Марии и попросили ее прикрыться.
«Мы поддерживали «Челси» как могли. Но потом пришла охрана стадиона и попросила меня застегнуть куртку», – пожаловалась модель.
Во что была одета Лиман, давайте разбираться.
А вот еще фото Марии с трибун «Стэмфорд Бридж».
И несколько снимков просто с символикой «Челси».
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Источник: The Sun