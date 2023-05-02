Российская модель Playboy посетила матч «Челси»: охранники стадиона попросили ее прикрыться

На прошлой неделе «Челси» дома проиграл «Брентфорду» со счетом 0:2.

Команде Фрэнка Лэмпарда не помогла даже горячая поддержка Марии Лиман – российской модели Playboy.

Девушка активно болела за «Челси» на трибунах «Стэмфорд Бридж», чем привлекла внимание охраны стадиона.

Сотрудники арены подошли к Марии и попросили ее прикрыться.

«Мы поддерживали «Челси» как могли. Но потом пришла охрана стадиона и попросила меня застегнуть куртку», – пожаловалась модель.

Во что была одета Лиман, давайте разбираться.

А вот еще фото Марии с трибун «Стэмфорд Бридж».

И несколько снимков просто с символикой «Челси».

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