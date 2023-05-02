«Акрон» выделил болельщикам бесплатные автобусы для поездки на кубковый матч с «Краснодаром»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, как клуб помогает болельщикам с выездом в Краснодар.

Для 500 человек будут выделены бесплатные автобусы.

«На автобусах на матч приедут порядка 500 человек. В принципе, ожидаем 2-2,5 тысячи болельщиков на игре.

Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку.

Подготовка к игре в целом была в штатном режиме из того, что нам было доступно по времени. Максимально восстанавливали ребят после прошлого матча.

Ребята готовы к завтрашнему матчу, надеюсь, что все сложится хорошо», – заявил Власов.