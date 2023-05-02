«Акрон» выделил болельщикам бесплатные автобусы для поездки на кубковый матч с «Краснодаром»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, как клуб помогает болельщикам с выездом в Краснодар.
Для 500 человек будут выделены бесплатные автобусы.
«На автобусах на матч приедут порядка 500 человек. В принципе, ожидаем 2-2,5 тысячи болельщиков на игре.
Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку.
Подготовка к игре в целом была в штатном режиме из того, что нам было доступно по времени. Максимально восстанавливали ребят после прошлого матча.
Ребята готовы к завтрашнему матчу, надеюсь, что все сложится хорошо», – заявил Власов.
- «Краснодар» примет «Акрон» в среду в 19:30 мск.
- Это 1-й этап финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Победитель сыграет во 2-м этапе с ЦСКА или «Уралом», проигравший – вылетит.
Источник: ТАСС