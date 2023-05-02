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    • «Акрон» выделил болельщикам бесплатные автобусы для поездки на кубковый матч с «Краснодаром»

    «Акрон» выделил болельщикам бесплатные автобусы для поездки на кубковый матч с «Краснодаром»

    Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов рассказал, как клуб помогает болельщикам с выездом в Краснодар.

    Для 500 человек будут выделены бесплатные автобусы.

    «На автобусах на матч приедут порядка 500 человек. В принципе, ожидаем 2-2,5 тысячи болельщиков на игре.

    Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку.

    Подготовка к игре в целом была в штатном режиме из того, что нам было доступно по времени. Максимально восстанавливали ребят после прошлого матча.

    Ребята готовы к завтрашнему матчу, надеюсь, что все сложится хорошо», – заявил Власов.

    • «Краснодар» примет «Акрон» в среду в 19:30 мск.
    • Это 1-й этап финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
    • Победитель сыграет во 2-м этапе с ЦСКА или «Уралом», проигравший – вылетит.

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    Источник: ТАСС

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    02.05.2023 14:55
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