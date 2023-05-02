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  • Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

2 мая 2023, 10:11
6

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в этом сезоне.

– Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума.

Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже – лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось.

Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом – от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

– Следующий сезон – борьба за золото?

– Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25 тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас?

  • «Ростов» опережает идущий третьим «Спартака» на одно очко.
  • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (6)
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NewLife
1683012790
Валэра не оскорбляй руководство РФС, обвиняя их в сумасшествии.
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cska1948
1683013020
Помню, в июле 1973 года, в Суммах, болельщики ДК меня назвали сумасшедшим, когда я им сказал, что Арарат не только станет чемпионом, но и Кубок выиграет. А Ростову я желаю, по окончании сезона, в таблице быть ВЫШЕ СпаМа.
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Дядя Серёжа
1683017806
Борьба за медали начинается
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ААМ
1683020744
Валера приличный тренер, но человек ....нет слов
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alex1951
1683021328
Карпуша,да,он у нас такой....Шкуру не убитого медведя не делит... Осторожничает... Хотя прекрасно понимает,что в призерах будет....
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