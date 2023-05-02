Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

И палка в сто лет стреляет, почему нет ?
Сочи был в прошлом году вторым , сейчас в серёдке, возможно и Ростов повторит их путь.
История с пенальтями бьёт конечно по репутации, а так пофигу.
Вот если бы они игрой радовали и все бы говорили, что появилась классная командочка это одно, но их поминают только через пенальти и падёж всех от ветра.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в этом сезоне.
– Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума.
Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже – лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось.
Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом – от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.
– Следующий сезон – борьба за золото?
– Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25 тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас?
- «Ростов» опережает идущий третьим «Спартака» на одно очко.
- Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.