Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в этом сезоне.

– Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума.

Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже – лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось.

Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом – от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

– Следующий сезон – борьба за золото?

– Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25 тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас?