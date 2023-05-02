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    • Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

    Карпин: «Назвал бы сумасшедшим того, кто сказал бы, что «Ростов» после 25 туров будет вторым»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о результатах команды в этом сезоне.

    – Если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил. Подумал, что человек сошел сума.

    Заработали непосильным трудом. Мы так идем и делаем, хуже – лучше, мы пытаемся. Насколько хватит сил, ресурса, не знаю. Как мы шли в осенней части от игры к игре, ничего не изменилось.

    Сначала мы спаслись по набранным очкам от вылета, потом – от стыков, следующие три очка нам нужны, чтобы точно занять седьмое место.

    – Следующий сезон – борьба за золото?

    – Мы говорили, что человек, который сказал бы, что у нас будет 50 очков после 25 тура и мы будем на втором месте, сумасшедший. Вы хотите, чтобы я это сказал сейчас?

    • «Ростов» опережает идущий третьим «Спартака» на одно очко.
    • Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.05.2023 10:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14557

      Алексей З 2 мая, 14:27

      И палка в сто лет стреляет, почему нет ?
      Сочи был в прошлом году вторым , сейчас в серёдке, возможно и Ростов повторит их путь.
      История с пенальтями бьёт конечно по репутации, а так пофигу.
      Вот если бы они игрой радовали и все бы говорили, что появилась классная командочка это одно, но их поминают только через пенальти и падёж всех от ветра.

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      Рейтинг: +71

      lavruxa1980 > Алексей З 22 часа назад

      Бесспорно пенальти бьют и даже забивают 80%. Но в футболе еще нужно и свои ворота защищать! я думаю всетаки пенальти не самая основная причина их 2го места...

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      Рейтинг: +11654

      alex1951 2 мая, 12:55

      Карпуша,да,он у нас такой....Шкуру не убитого медведя не делит... Осторожничает...
      Хотя прекрасно понимает,что в призерах будет....

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      Рейтинг: +5533

      ААМ 2 мая, 12:45

      Валера приличный тренер, но человек ....нет слов

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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:56

      Борьба за медали начинается

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      Рейтинг: +367

      cska1948 2 мая, 10:37

      Помню, в июле 1973 года, в Суммах, болельщики ДК меня назвали сумасшедшим, когда я им сказал, что Арарат не только станет чемпионом, но и Кубок выиграет.
      А Ростову я желаю, по окончании сезона, в таблице быть ВЫШЕ СпаМа.

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      Рейтинг: +1286

      Болотоход > cska1948 2 мая, 10:54

      И конюшни!!!

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      Рейтинг: +18200

      NewLife 2 мая, 10:33

      Валэра не оскорбляй руководство РФС, обвиняя их в сумасшествии.

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      Рейтинг: +11654

      alex1951 > NewLife 2 мая, 12:58

      У РФС не сумасшествие,а горе от ума )))
      А ум у них из Ж. прет...
      Когда ты в нашальниках ,теряется связь реальная со времением и мозги начинают тухнуть...

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