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    • В клубе Оздоева не исключили трансфер еще одного россиянина

    В клубе Оздоева не исключили трансфер еще одного россиянина

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын рассказал, планирует ли клуб подписать других российских футболистов. За турецкую команду выступает полузащитник Магомед Оздоев.

    «Давайте посмотрим, что будет. Конечно, все возможно. На данный момент мы сконцентрированы хорошо начать следующий сезон.

    Если будут подходящие кандидатуры, почему нет. Но на данный момент я не могу сказать ничего конкретного», – сказал Акын.

    • Ранее Акын заявил, что «Карагюмрюк» заинтересован в приобретении Далера Кузяева.
    • «Карагюмрюк» идет на 9-м месте в чемпионате Турции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2023 09:52
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