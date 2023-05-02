В клубе Оздоева не исключили трансфер еще одного россиянина

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын рассказал, планирует ли клуб подписать других российских футболистов. За турецкую команду выступает полузащитник Магомед Оздоев.

«Давайте посмотрим, что будет. Конечно, все возможно. На данный момент мы сконцентрированы хорошо начать следующий сезон.

Если будут подходящие кандидатуры, почему нет. Но на данный момент я не могу сказать ничего конкретного», – сказал Акын.