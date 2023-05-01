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    • В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

    В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

    Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын прокомментировал информацию о желании подписать Далера Кузяева.

    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

    «Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым.

    Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.

    В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали.

    Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», – сказал Акын.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2023 21:43
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