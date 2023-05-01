В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын прокомментировал информацию о желании подписать Далера Кузяева.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым.
Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.
В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали.
Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», – сказал Акын.
Источник: «Спорт-Экспресс»