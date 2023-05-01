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  • В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

В «Карагюмрюке» отреагировали на новость об интересе к Кузяеву

1 мая 2023, 21:43

Спортивный директор «Карагюмрюка» Мурад Акын прокомментировал информацию о желании подписать Далера Кузяева.

  • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым.

Важно желание самого игрока. Посмотрим, как все будет, потому что трансферный рынок будет открыт еще нескоро.

В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали.

Если «Зенит» захочет сохранить игрока, мы не сможем конкурировать с российским клубом», – сказал Акын.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Зенит Карагюмрюк Кузяев Далер
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