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    Евсеев стал главным тренером «Факела»

    «Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

    Контракт клуба с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона.

    «Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычeв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», – сообщает пресс-служба «Факела».

    • Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
    • Евсеев 2 года был в «Шиннике».
    • Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    01.05.2023 14:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 1 мая, 18:20

      Те , кто это сделал-Негодяи !
      Теперь - Пердив !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +655

      vla4839 1 мая, 16:56

      Жаль Факел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21323

      derrik2000 1 мая, 16:12

      Если ИГРУ, которая сейчас у Факела есть, "сломает", то это будет ошибка.
      А, вот, если хорошей спортивной злости добавит, уберёт эту "боязнь авторитетов", которая мешала самобытной команде быть в середине таблицы, думаю, все только будут благодарны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3352

      Опорник84 1 мая, 15:08

      Ну всё пипец Факелу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18699

      ilichkadr 1 мая, 15:02

      Пропал Факел.............

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 1 мая, 14:48

      В ближайшее время в Воронеже освоют технический приём остановки мяча жопой и легендарную фразу "Х** вам!" И Факел не вылетит в ФНЛ! )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1580

      zarsm 1 мая, 14:43

      После такой игры с динамо, менять тренера, рукалицо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2119

      ПалкоВводецъ (returned) 1 мая, 14:38

      Развалит окончательно Факел этот физрук. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 1 мая, 14:30

      эх походу факел идет в первую лигу((

      2
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