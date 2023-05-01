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Евсеев стал главным тренером «Факела»

1 мая 2023, 14:26
8

«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

Контракт клуба с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона.

«Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычeв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», – сообщает пресс-служба «Факела».

  • Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Евсеев 2 года был в «Шиннике».
  • Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Факел Евсеев Вадим
Комментарии (8)
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Александр.Т.
1682940655
эх походу факел идет в первую лигу((
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zarsm
1682941420
После такой игры с динамо, менять тренера, рукалицо
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DOCTOR PENALTY
1682941680
В ближайшее время в Воронеже освоют технический приём остановки мяча жопой и легендарную фразу "Х** вам!" И Факел не вылетит в ФНЛ! )))
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ilichkadr
1682942556
Пропал Факел.............
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Опорник84
1682942930
Ну всё пипец Факелу.
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derrik2000
1682946755
Если ИГРУ, которая сейчас у Факела есть, "сломает", то это будет ошибка. А, вот, если хорошей спортивной злости добавит, уберёт эту "боязнь авторитетов", которая мешала самобытной команде быть в середине таблицы, думаю, все только будут благодарны.
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vla4839
1682949381
Жаль Факел
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САДЫЧОК
1682954401
Те , кто это сделал-Негодяи ! Теперь - Пердив !
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