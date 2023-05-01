Евсеев стал главным тренером «Факела»

«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

Контракт клуба с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона.

«Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычeв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», – сообщает пресс-служба «Факела».