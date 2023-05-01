Евсеев стал главным тренером «Факела»

«Факел» объявил о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.
Контракт клуба с 47-летним тренером рассчитан до конца сезона.
«Нашу команду возглавил Вадим Евсеев. Ассистировать новому наставнику «Факела» будут новый помощник главного тренера Сергей Томаров и Владимир Сычeв, который будет работать с вратарями вместо Александра Чихрадзе», – сообщает пресс-служба «Факела».
- Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Евсеев 2 года был в «Шиннике».
- Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал «Факела»