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  • «Будет весело, если придет и утопит команду в ФНЛ»: агент Смирнов раскритиковал «Факел» за назначение Евсеева

«Будет весело, если придет и утопит команду в ФНЛ»: агент Смирнов раскритиковал «Факел» за назначение Евсеева

30 апреля 2023, 13:29
7

Футбольный агент Антон Смирнов негативно отреагировал на скорое назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».

«Не умеет себя вести Евсеев. Лишний раз это доказал накануне на пресс-конференции после матча с «Велесом». Не для РПЛ это тренер.

Мне жаль «Факел». Его относительный успех в этом сезоне строился на демократичности внутри команды. С приходом Евсеева о демократичности можно забыть.

Вот будет весело, если придет Евсеев и утопит «Факел» в ФНЛ.

Считаю, что Дмитрий Пятибратов заслуживал работы дальше. Достаточно вдумчивый специалист», – написал Смирнов.

  • Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
  • Евсеев 2 года был в «Шиннике».
  • Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Факел Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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witalik
1682852637
А кто такой и чей "агент" Смирнов. Наверное, "вражий агент". Видимо, в "Факеле" есть его подопечные, которых надо под зад коленом, а у Евсеева это не заржавеет...
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portero
1682853055
Может быть и такой вариант...
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jek718875
1682854335
Евсеев мне не нравится, он может в дыню дать, мне нравятся добрые как Абаскаль
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НикКин
1682855169
Походу дела смирнов обиделся что не его тренера взяли денег не заработал
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ScarlettOgusania
1682857587
Евсеев - это автобусный скучный футбол без голов, зря в Факеле поменяли тренера...
Ответить
САДЫЧОК
1682858588
Тренера меняют на Не тренера Евсеева !
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semm
1682878022
Факел отчасти мутная команда и м..уда..к Евсеев окончательно её загубит - Воронеж только жалко по-человечески!
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