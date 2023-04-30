«Будет весело, если придет и утопит команду в ФНЛ»: агент Смирнов раскритиковал «Факел» за назначение Евсеева

Футбольный агент Антон Смирнов негативно отреагировал на скорое назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Факела».
«Не умеет себя вести Евсеев. Лишний раз это доказал накануне на пресс-конференции после матча с «Велесом». Не для РПЛ это тренер.
Мне жаль «Факел». Его относительный успех в этом сезоне строился на демократичности внутри команды. С приходом Евсеева о демократичности можно забыть.
Вот будет весело, если придет Евсеев и утопит «Факел» в ФНЛ.
Считаю, что Дмитрий Пятибратов заслуживал работы дальше. Достаточно вдумчивый специалист», – написал Смирнов.
- Воронежцы идут в РПЛ в зоне переходных матчей.
- Евсеев 2 года был в «Шиннике».
- Он за один сезон вернул ярославцев в Первую лигу.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова