«Больно смотреть»: в Госдуме оценили игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил матч 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Если описать сегодняшнюю игру одной фразой, то очень тусклая игра в исполнении «Спартака» в первом тайме. «Спартак» начинает играть только после того, как пропустит гол во всех последних матчах.

Честно скажу, болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды. Не очень понятно, что случилось. Выглядит так, как будто игроки вышли впервые на поле в таком составе. Они друг друга не понимают. С такой игрой «Спартаку» в призах не бывать, нужно кардинально игру улучшать», – сказал Жуков.