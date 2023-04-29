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  • «Больно смотреть»: в Госдуме оценили игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

«Больно смотреть»: в Госдуме оценили игру «Спартака» в матче с «Ростовом»

29 апреля 2023, 22:59
10

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков оценил матч 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Если описать сегодняшнюю игру одной фразой, то очень тусклая игра в исполнении «Спартака» в первом тайме. «Спартак» начинает играть только после того, как пропустит гол во всех последних матчах.

Честно скажу, болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды. Не очень понятно, что случилось. Выглядит так, как будто игроки вышли впервые на поле в таком составе. Они друг друга не понимают. С такой игрой «Спартаку» в призах не бывать, нужно кардинально игру улучшать», – сказал Жуков.

  • «Спартак» спасся на 90+4 минуте благодаря голу Александра Соболева.
  • «Ростов» остался на 2-м месте.
  • «Спартак» занимает 3-ю строчку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (10)
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Persona_non_Grata
1682798821
Больно смотреть на ваши заседания и узнавать про ваши законы и решения !!! (((
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derrik2000
1682799079
"Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков" Ну и предложи Володину вынести вопрос с ситуацией в ФК Спартак на ВНЕочередное заседание! Ты же ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ, а не хрен собачачий. Всё равно вам там делать нех.у.я. )))))))))))
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alefreddy
1682799472
команда на спаде сейчас всем и так очевидно
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мы_не_рабы
1682799998
Больно смотреть на работу депутатов- дармоедов, особенно после принятие закона о паспорте болельщика. Как народ на трибуны собираетесь возвращать? Сейчас денежными призами, а завтра машины с квартирами? Лучше депутатское расследование проведите, кто это всё придумал и куда деньги ушли!
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Давид59
1682800149
Ого! Зампред госдумы. И про футбол думает! А я думал на повестке дня только репрессии и электронные повестки.
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BRO_football
1682802077
Да сейчас больно смотреть на весь российский футбол
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Napaleon Banapart
1682802589
"Честно скажу, болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды. Выглядит так, как будто игроки вышли впервые на поле. Они друг друга не понимают. С такой игрой «Спартаку» в призах не бывать, ВОТ ЗЕНИТ ТО Дааа.... ТЕ ЗНАЮТ УМЕЮТ И МОГУТ. ВОТ ТО КОМАНДА. (Сарказм если что) Спартак чемпиЁОн
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Бригадный
1682825890
Был просто великолепный кубковый матч Краснодар-Ростов. Ожидал от матча хрюканов с Ростовом не менее великолепной игры. Однако, получилось то, что получилось.
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моэм
1682830461
И НИ СЛОВА ПРО СУДЬЮ ....т.е. о том чем возмущён весь народ.....полное ощущение , что депутаты и не знают что мы есть.....что неудивительно , учитывая что они сами перевыбираются , сами же раскладывая бюллетени по заранее поделенным корзинам....представляю как депутаты удивится когда НАРОД сам напомнит что он ЕСТЬ ....это как в 17-м.году.
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