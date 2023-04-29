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  • Карпин прокомментировал свое удаление после матча со «Спартаком»

Карпин прокомментировал свое удаление после матча со «Спартаком»

29 апреля 2023, 21:59
10

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем удалении после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«О чeм говорили с судьей? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судьей, ну сколько можно? Все видно, что непонятно. Много претензий было. Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идeт атака.

Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и ещe красную получу», – сказал Карпин.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (10)
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эд100
1682796140
Карпуша в чём то прав, но..., Милешин к своей первой карточке, уже должен был получить красную, это факт. И вообще судейство ниже среднего.
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Бриг
1682797172
Карпин говорит по-русски как эстонец. Может, как испанец. Но все равно непонятно . Может русский подучить главному тренеру сборной?
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Garrincha58
1682797179
не люблю карпинский характер вечно психует на нервяке, но сегодня он прав на все 200 процентов судейка украл у них победу
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mutabor0992
1682797455
А может Валера под наркотой?Выражается как пришелец.
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rammax fcsm
1682798869
вот бл.ядь.. (волера-пряжка)
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