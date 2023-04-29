Карпин прокомментировал свое удаление после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем удалении после матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«О чeм говорили с судьей? Про футбол. Без конкретики. Вы говорите про судьей, ну сколько можно? Все видно, что непонятно. Много претензий было. Главная претензия – что человек бежит к мячу, ему не дают к мячу подобраться, а на наши ворота идeт атака.

Вы спрашиваете хрень какую-то, сами не видите? Ну так вы про это говорите, а не я. Почему вы нас про это спрашиваете? Я сейчас про них буду говорить и ещe красную получу», – сказал Карпин.