Агент: «Малком – великий игрок, он хочет побить рекорд Веретенникова»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал покер бразильца в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).
«Малком – великий игрок. Но он очень скромный и не любит громких слов о себе, а играет за команду», – сказал Гарсия.
«Думаю, Малком хочет побить рекорд Веретенникова», – заявил Гарсия в интервью «РБ Спорт».
- Гарсия имеет в виду рекорд Олега Веретенникова по голам в сезоне чемпионата России (25 голов).
- У Малкома в сезоне РПЛ 22 мяча.
- Он самый дорогой игрок лиги (27 миллионов евро).
Источник: Sport24