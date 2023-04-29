Агент: «Малком – великий игрок, он хочет побить рекорд Веретенникова»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия прокомментировал покер бразильца в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

«Малком – великий игрок. Но он очень скромный и не любит громких слов о себе, а играет за команду», – сказал Гарсия.

«Думаю, Малком хочет побить рекорд Веретенникова», – заявил Гарсия в интервью «РБ Спорт».