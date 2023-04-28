Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Личка оценил свои шансы возглавить «Реал», «Баварию» или «Манчестер Сити»

    Личка оценил свои шансы возглавить «Реал», «Баварию» или «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поговорил о своих ориентирах в профессии.

    – Какая у вас тренерская мечта?

    – Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – добиться таких же результатов – это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1% (смеется). Для меня пример – Марсело Бьелса, который приходил в команды и поднимал их, выводил в Лигу чемпионов с небольшим бюджетом, вырастил много футболистов. Хочу помогать игрокам, чтобы они выступали в лучших клубах мира. В брестском «Динамо» я выиграл чемпионат впервые в истории клуба – это то, что останется у команды навсегда.

    Что касается «Оренбурга», то я не говорю о том, что буду конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за золотые медали, но мы можем выдать стабильную работу, открывать новых футболистов с командой, у которой небольшой, нормальный бюджет. Моя мечта – открыть академию в Оренбурге и растить молодых игроков здесь. Главное для меня – это то, что я оставлю в «Оренбурге» после себя, чтобы президент клуба и болельщики сказали мне: «Марцел, спасибо тебе за работу. Мы ценим твой вклад».

    • Чех в Оренбурге с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ.
    • Сейчас «Оренбург» идет в таблице 8-м.

    Новости по теме
    «Не плачь!»: Личка жестко ответил Карпину на критику поля в Оренбурге 8
    ⚽ РПЛ. «Динамо» примет «Факел», «Спартак» и «Ростов» сыграют завтра 1
    Левников на «Спартак» – «Ростов» и другие судейские назначения на 25-й тур РПЛ 13
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 