Личка оценил свои шансы возглавить «Реал», «Баварию» или «Манчестер Сити»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поговорил о своих ориентирах в профессии.

– Какая у вас тренерская мечта?

– Мне нравятся Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью – добиться таких же результатов – это моя мечта. Из всех тренеров в мире только десять человек могут работать в «Манчестер Сити», «Баварии», «Реале». Значит, у меня только 1% (смеется). Для меня пример – Марсело Бьелса, который приходил в команды и поднимал их, выводил в Лигу чемпионов с небольшим бюджетом, вырастил много футболистов. Хочу помогать игрокам, чтобы они выступали в лучших клубах мира. В брестском «Динамо» я выиграл чемпионат впервые в истории клуба – это то, что останется у команды навсегда.

Что касается «Оренбурга», то я не говорю о том, что буду конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком» за золотые медали, но мы можем выдать стабильную работу, открывать новых футболистов с командой, у которой небольшой, нормальный бюджет. Моя мечта – открыть академию в Оренбурге и растить молодых игроков здесь. Главное для меня – это то, что я оставлю в «Оренбурге» после себя, чтобы президент клуба и болельщики сказали мне: «Марцел, спасибо тебе за работу. Мы ценим твой вклад».