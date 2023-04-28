Камоцци: «Молодые россияне в «Спартаке» деградируют»

Ну во-первых, Пруцев в Спартаке стал игроком сборной и вообще поднял свой уровень. Про Денисова никто вообще не знал, его подтянули к основе. Предыдущий уровень его никто не видел. А Игнатов в Спартаке еще со времен Карреры , никогда не играл стабильно и не будет, потому что не обучен играть умнО. Пусть мне покажут в каком клубе сейчас кто-то из молодых вообще прогрессирует. В зените и цска их вообще нет, краснодар всю молодежь заморскими футболистами заменил, оставив только Сперцяна и вечно молодого Сафония. Где будет рост, если сейчас нет игр международных.
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что молодые россияне в команде не прогрессируют.
«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Николай Рассказов и Александр Максименко, сейчас – Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Даниил Пруцев.
Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада – отсутствие мотивации. Футболисты не играют в международных матчах, и возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», – считает Камоцци.