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    Камоцци: «Молодые россияне в «Спартаке» деградируют»

    Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что молодые россияне в команде не прогрессируют.

    «Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Николай Рассказов и Александр Максименко, сейчас – Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Даниил Пруцев.

    Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада – отсутствие мотивации. Футболисты не играют в международных матчах, и возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», – считает Камоцци.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Завтра, 29 апреля, «Спартак» примет «Ростов».
    • Камоцци сейчас официально в футболе не работает.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +511

      FCSpartakM 13 минут назад

      Ну во-первых, Пруцев в Спартаке стал игроком сборной и вообще поднял свой уровень. Про Денисова никто вообще не знал, его подтянули к основе. Предыдущий уровень его никто не видел. А Игнатов в Спартаке еще со времен Карреры , никогда не играл стабильно и не будет, потому что не обучен играть умнО. Пусть мне покажут в каком клубе сейчас кто-то из молодых вообще прогрессирует. В зените и цска их вообще нет, краснодар всю молодежь заморскими футболистами заменил, оставив только Сперцяна и вечно молодого Сафония. Где будет рост, если сейчас нет игр международных.

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      Рейтинг: +1153

      кaстрюлька 56 минут назад

      Да хряки вообще-то все деграданты

      1
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      Рейтинг: +21293

      derrik2000 1 час назад

      То, что деградируют - вывод верный.
      Сильно деградируют.
      Но, вот, причина, думаю, не в том, что "не поиграют в Гейропе".
      Причина в том, что нОнешнее поколение (не только игроков) целью жизни ставят три вещи: БАБЛО-ХАТА - МАШИНА. Ну, очень часто четвёртое - ГЛАМУРНАЯ БАБЦА.
      На этом - ФСЁ: ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!

      1
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      Рейтинг: +2079

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Да там не только молодые деградируют. Любой пришедший к ним вляпывается. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +33713

      oyabun 1 час назад

      То есть как получать огромную ЗП, так у них мотивация есть, а как её добросовестно отрабатывать на поле, так нет?

      1
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      Рейтинг: +21293

      derrik2000 > derrik2000 1 час назад

      Дык, ПОЛУЧАТЬ и ОТРАБАТЫВАТЬ - разные понятия.
      Это ЗАРАБАТЫВАЮТ тем, что ОТРАБАТЫВАЮТ.
      А ПОЛУЧАЮТ - ...)))))))))))))))

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      Рейтинг: +12218

      ВетеR 1 час назад

      россияне деградируют везде, не только в футболе

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      Рейтинг: +87

      BVG4 > ВетеR 54 минуты назад

      а шо, ***** не?

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      Рейтинг: +87

      BVG4 > BVG4 44 минуты назад

      а шо, хлопци из хохлакомы ни?

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      Рейтинг: +55714

      MaxRnD > MaxRnD 29 минут назад

      Не, это Педро Картофельный - манкурт из змагаров, смотался в своё время от Бацьки в Испанию, где теперь и чистит сортиры престарелых каталонских сеньор в Барселоне. Ночует где-то там же, на местных помойках.

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