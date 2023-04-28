Камоцци: «Молодые россияне в «Спартаке» деградируют»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что молодые россияне в команде не прогрессируют.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Николай Рассказов и Александр Максименко, сейчас – Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Даниил Пруцев.

Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада – отсутствие мотивации. Футболисты не играют в международных матчах, и возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», – считает Камоцци.