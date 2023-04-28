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Камоцци: «Молодые россияне в «Спартаке» деградируют»

28 апреля 2023, 20:28
13

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что молодые россияне в команде не прогрессируют.

«Да, действительно некоторые молодые россияне стагнируют и деградируют в «Спартаке». Раньше это были Николай Рассказов и Александр Максименко, сейчас – Михаил Игнатов, Даниил Денисов и Даниил Пруцев.

Все должны понимать нынешнюю ситуацию. Думаю, для молодых россиян из «Спартака» основная причина такого спада – отсутствие мотивации. Футболисты не играют в международных матчах, и возможно, их не могут купить иностранные клубы. Так что это действительно сложная ситуация для молодых игроков», – считает Камоцци.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Завтра, 29 апреля, «Спартак» примет «Ростов».
  • Камоцци сейчас официально в футболе не работает.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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ВетеR
1682703227
россияне деградируют везде, не только в футболе
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oyabun
1682704471
То есть как получать огромную ЗП, так у них мотивация есть, а как её добросовестно отрабатывать на поле, так нет?
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derrik2000
1682704621
То, что деградируют - вывод верный. Сильно деградируют. Но, вот, причина, думаю, не в том, что "не поиграют в Гейропе". Причина в том, что нОнешнее поколение (не только игроков) целью жизни ставят три вещи: БАБЛО-ХАТА - МАШИНА. Ну, очень часто четвёртое - ГЛАМУРНАЯ БАБЦА. На этом - ФСЁ: ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
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FCSpartakM
1682707653
Ну во-первых, Пруцев в Спартаке стал игроком сборной и вообще поднял свой уровень. Про Денисова никто вообще не знал, его подтянули к основе. Предыдущий уровень его никто не видел. А Игнатов в Спартаке еще со времен Карреры , никогда не играл стабильно и не будет, потому что не обучен играть умнО. Пусть мне покажут в каком клубе сейчас кто-то из молодых вообще прогрессирует. В зените и цска их вообще нет, краснодар всю молодежь заморскими футболистами заменил, оставив только Сперцяна и вечно молодого Сафония. Где будет рост, если сейчас нет игр международных.
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ivany4
1682708473
Насчет деградации посыл верный. Но думаю, что сейчас менталитет молодых игроков таков, что попал в основу, хороший контакт подписал и все дальше хоть трава на стадионе не расти. Если человек не желает совершенствоваться в своей профессии, ради себя, а не ради "плюшек", то ему хоть 10 морковок повесь перед носом, он все равно будет топтаться на месте.
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alefreddy
1682712508
К молодым еще и Зобнина добавил
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ySS
1682714644
Огромные деньги портят пацанов.
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dim29
1682726108
Говоря подобные фразы -Все должны понимать нынешнюю ситуацию.А как же профессионализм.Давно пора привязать зарплату к результату.глядишь и улыбаться меньше будут.коллекции из кроссовок б...ь перестанут собирать.ну с чего то надо начинать.
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odessakmv
1682728223
а с ноября по февраль чуть ли не каждый день были хвалебные оды Абаскалю и Ко и про "прогресс" и "навязывание борьбы за чемпионство" и прочая-прочая-прочая!!!!!
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