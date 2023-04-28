Газизов объяснил продажу клубного автобуса «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил продать командный автобус.

Сообщалось, что за транспортное средство требуют 24 миллиона 700 тысяч рублей.

– Объявление действительно, клуб продает автобус.

– Из‑за проблем с финансированием?

– Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача – сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать.