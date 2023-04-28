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    Газизов объяснил продажу клубного автобуса «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил продать командный автобус.

    Сообщалось, что за транспортное средство требуют 24 миллиона 700 тысяч рублей.

    – Объявление действительно, клуб продает автобус.

    – Из‑за проблем с финансированием?

    – Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача – сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать.

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    Источник: «Матч ТВ»

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