Газизов объяснил продажу клубного автобуса «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб решил продать командный автобус.
Сообщалось, что за транспортное средство требуют 24 миллиона 700 тысяч рублей.
– Объявление действительно, клуб продает автобус.
– Из‑за проблем с финансированием?
– Даже комментировать не хочу, все и так понятно. Моя задача – сохранить клуб без долгов, чтобы не получить никакие баны или запреты, это я и стараюсь сделать.
- «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги (зона вылета).
- Команда набрала 25 очков в 28 турах.
- Тренер «Уфы» Арслан Халимбеков на выходных подал в отставку.
Источник: «Матч ТВ»