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  • «Ситуация тяжелая, нет поддержки властей»: тренер «Уфы» подал в отставку

«Ситуация тяжелая, нет поддержки властей»: тренер «Уфы» подал в отставку

23 апреля 2023, 00:47
3

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков после матча 28-го тура Первой лиги против «Балтики» (2:3) сообщил, что подал в отставку.

«Конечно, любому тренеру хочется и укрепиться, и побеждать, но у нас сегодня такая ситуация в клубе, что нет возможности приобрести квалифицированных футболистов. Нет поддержки на республиканском уровне, в этом плане ситуация тяжелая.

О приглашении: я работал в этом клубе, когда он был в Премьер-лиге, хорошо знаком с «Уфой», с еe генеральным директором, я не мог, понимая все возможности, отказать Шамилю Газизову. Знаю его как человека, как профессионала. Но в связи с тем, что усиления и результата так и нет, я разговаривал с Шамилем Газизовым о досрочном освобождении себя от должности, сегодня я тоже буду просить. Очень надеюсь, что это положительно повлияет на команду и еe результаты, есть еще возможность зацепиться за ФНЛ, будут до последних сил стараться», – сказал Халимбеков.

  • Тренер возглавил «Уфу» осенью.
  • Команда идет в зоне вылета Первой лиги.
  • «Уфа» была в РПЛ в 2014-2022 годах.

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Источник: телеграм-канал Ксении Малковой
Россия. Первая лига Уфа Балтика Уфа Халимбеков Арслан
Комментарии (3)
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rash1959
1682227800
Пусть лучше власти население поддерживают, чем миллионы платить игрулям. все равно газизка спиз--т, а ещё реальнее всего сами власти и украдут.
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опус 2
1682230275
Проект Башкирский футбол закрыт
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grroznyi85
1682248154
Как самостоятельный тренер Халимбеков полный ноль. У "Уфы" по подбору игроков команда не хуже чем у конкурентов в борьбе за выживание, но результата нет. Это прямая вина тренера.
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