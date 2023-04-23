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    • «Ситуация тяжелая, нет поддержки властей»: тренер «Уфы» подал в отставку

    «Ситуация тяжелая, нет поддержки властей»: тренер «Уфы» подал в отставку

    Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков после матча 28-го тура Первой лиги против «Балтики» (2:3) сообщил, что подал в отставку.

    «Конечно, любому тренеру хочется и укрепиться, и побеждать, но у нас сегодня такая ситуация в клубе, что нет возможности приобрести квалифицированных футболистов. Нет поддержки на республиканском уровне, в этом плане ситуация тяжелая.

    О приглашении: я работал в этом клубе, когда он был в Премьер-лиге, хорошо знаком с «Уфой», с еe генеральным директором, я не мог, понимая все возможности, отказать Шамилю Газизову. Знаю его как человека, как профессионала. Но в связи с тем, что усиления и результата так и нет, я разговаривал с Шамилем Газизовым о досрочном освобождении себя от должности, сегодня я тоже буду просить. Очень надеюсь, что это положительно повлияет на команду и еe результаты, есть еще возможность зацепиться за ФНЛ, будут до последних сил стараться», – сказал Халимбеков.

    • Тренер возглавил «Уфу» осенью.
    • Команда идет в зоне вылета Первой лиги.
    • «Уфа» была в РПЛ в 2014-2022 годах.

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    Источник: телеграм-канал Ксении Малковой

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