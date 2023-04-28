АПЛ. «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2), уступая 0:2 к перерыву

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в 33-м туре АПЛ.

Манкунианцы дважды забили до перерыва – отличились Джейдон Санчо и Маркус Рэшфорд.

Лондонцы отыгрались во втором тайме – голы в активе Педро Порро и Хын-Мин Сона.

«МЮ» остался на четвертом месте в таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» поднялся на пятую строчку.

Англия. АПЛ. 33-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Санчо, 7; 0:2 – Рэшфорд, 44; 1:2 – Порро, 56; 2:2 – Сон, 79.

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