Гинер признался, считает ли он себя легендой

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает себя легендой клуба.

– Мы сейчас были в фан‑шопе ЦСКА. Там есть фотографии легенд, Игоря Акинфеева. Почему там нет футболки с фамилией Гинер?

– Гинер – функционер. Почему там должна быть футболка с фамилией Гинер?

– Вы же легенда.

– Нет, я – функционер. Если я в энергетике делаю свой бизнес хорошо, то почему нет футболок?

– Там не дарят друг другу футболки. Это же спорт, другая история – потрогать, чтобы с номером, нет? Кстати, какой ваш любимый номер?

– Думаю, седьмой.