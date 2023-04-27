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    Гинер признался, считает ли он себя легендой

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает себя легендой клуба.

    – Мы сейчас были в фан‑шопе ЦСКА. Там есть фотографии легенд, Игоря Акинфеева. Почему там нет футболки с фамилией Гинер?

    – Гинер – функционер. Почему там должна быть футболка с фамилией Гинер?

    – Вы же легенда.

    – Нет, я – функционер. Если я в энергетике делаю свой бизнес хорошо, то почему нет футболок?

    – Там не дарят друг другу футболки. Это же спорт, другая история – потрогать, чтобы с номером, нет? Кстати, какой ваш любимый номер?

    – Думаю, седьмой.

    • Гинер руководит ЦСКА с 2001 года.
    • Московский клуб идет 4-м в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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