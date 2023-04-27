Гинер рассказал, на какой машине он ездит

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал про свой автомобиль.

– Кто‑нибудь с вами спорил по поводу переходов?

– Только когда переходили. Когда меняли «весну‑осень» на «осень‑весна», тогда спорили. Но спор был такой: «Мы же так играем уже, значит, все хорошо».

Я говорю: «Давайте тогда вообще ничего не менять, оставим все как было. А зачем вы тогда сейчас ездите не на российских машинах? Мы же ездили всегда, у нас не было Mercedes, Audi. Зачем пересели?»

– А вы на чем ездите?

– У меня несколько машин. С весны по осень я езжу на Tesla.

– Сами за рулем?

– Да. В городе, чтобы не парковаться, меня ребята возят на служебной машине, а все остальное время – сам