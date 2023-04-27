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    Гинер рассказал, на какой машине он ездит

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал про свой автомобиль.

    – Кто‑нибудь с вами спорил по поводу переходов?

    – Только когда переходили. Когда меняли «весну‑осень» на «осень‑весна», тогда спорили. Но спор был такой: «Мы же так играем уже, значит, все хорошо».

    Я говорю: «Давайте тогда вообще ничего не менять, оставим все как было. А зачем вы тогда сейчас ездите не на российских машинах? Мы же ездили всегда, у нас не было Mercedes, Audi. Зачем пересели?»

    – А вы на чем ездите?

    – У меня несколько машин. С весны по осень я езжу на Tesla.

    – Сами за рулем?

    – Да. В городе, чтобы не парковаться, меня ребята возят на служебной машине, а все остальное время – сам

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6251

      subbotaspartak 53 минуты назад

      В городе, чтобы не парковаться, меня ребята возят на служебной машине, а все остальное время – сам//// К
      А кроме города нигде не езжу... Кто нибудь в деревне меня видел?

      0
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      Рейтинг: +5005

      Питерский князь 1 час назад

      На иашине, как в фильме "Тупой и еще тупее".
      Потому что усы не сбрил пёс.
      :)))

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      Рейтинг: +420

      НикКин 1 час назад

      Может вам пора на метро с автобусами поездить и пробок меньше и воздух чище )

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