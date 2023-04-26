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  • Семак – о раннем вылете «Зенита» из Кубка России: «Реал» за последние 10 лет дошел до финала Кубка 1 раз»

Семак – о раннем вылете «Зенита» из Кубка России: «Реал» за последние 10 лет дошел до финала Кубка 1 раз»

26 апреля 2023, 22:19
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на вопрос о раннем вылете команды из Кубка России привел пример мадридского «Реала».

«А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального Кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние десять лет. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – сказал Семак.

  • Петербуржцы вылетели из Кубка в марте от «Динамо».
  • «Зенит» не брал Кубок России с 2020 года.
  • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Реал Семак Сергей
Комментарии (13)
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RedMaksim97
1682537372
Вы не Реал. Вы сраный убогий клуб
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mutabor0992
1682544150
Какая связь между вами и Реалом???Походу этот убогий либо пьян,либо под наркотой.
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dolf666
1682544380
Он серьёзно это ляпнул? Реал сильнейший клуб мира во первых, который сосредоточен на чемпе и лч, и всегда является фаворитом в еврокубках....в то время как зенит там не играет, а до этого был лишь фаворитом на вылет из лч/ле + у реала календарь практически без отдыха, и уровень команд в ла лиге явно не хуже зенита. И если он реально это говорил, то это лютейший высер
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portero
1682565891
Мания величий у Богданыча....
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anatolich72
1682567950
Обкурился семак.
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ААМ
1682569759
В отличие от Зенита Реал прилично играл в еврокубках
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Oldtrafford83
1682571887
Когда уже наши тренеры перестанут сравнивать свои ситуации с другими, в каждом интервью постоянно слышишь, а вот Реал, а вот Бавария....стыдно за Сергея
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NewLife
1682578114
Батюшки ! Вот что оказывается: чтобы быть похожим на Реал, блеклые должны пораньше вываливаться из кубка. Молодец, вернее идиот, Семак - аргумент в стиле зюбы. "А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию." Не так давно этот гений, после очередного вылета из еврокубков, верещал - мол мы болт забили на все эти евро, главное успешно выступать внутри страны)) - раздвоение личности, понимаешь))
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alp
1682581663
хреновое оправдание ... тем более что у Реала и расписание другое все эти 10 лет.. Зенит в таком темпе сдох бы уже к середине Реаловского сезона..
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Павелий
1682584560
Сирожа, перестань сравнивать несравнимые вещи.
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