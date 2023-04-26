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    • Семак – о раннем вылете «Зенита» из Кубка России: «Реал» за последние 10 лет дошел до финала Кубка 1 раз»

    Семак – о раннем вылете «Зенита» из Кубка России: «Реал» за последние 10 лет дошел до финала Кубка 1 раз»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на вопрос о раннем вылете команды из Кубка России привел пример мадридского «Реала».

    «А как вы думаете, сколько раз мадридский «Реал» доходил до финалов национального Кубка? Кажется, достаточно часто? На самом деле – один раз за последние десять лет. Для любого большого клуба на первом месте всегда стоит чемпионат. А Кубок по разным причинам всегда второстепенен. Особенно когда играешь в еврокубках, приходится делать большую ротацию. Плюс игры в Кубке России – отличный шанс для наших соперников. Победи нас, и сезон можно назвать успешным. Поэтому уровень мотивации, сопротивления невероятный.

    Базовая вероятность проиграть в конкретном матче выше всегда. В чемпионате невозможно выиграть десять игр подряд, что уж говорить о Кубке. Факт случайности гораздо выше», – сказал Семак.

    • Петербуржцы вылетели из Кубка в марте от «Динамо».
    • «Зенит» не брал Кубок России с 2020 года.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +254

      RedMaksim97 29 минут назад

      Вы не Реал. Вы сраный убогий клуб

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