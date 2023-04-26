Форвард «Жироны» сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» после покера в ворота мадридцев

Нападающий «Жироны» Валентин Кастелланос сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» после покера в ворота мадридского клуба (4:2) в 31-м туре Примеры.
«Барселона» мне больше нравится, чем «Реал». Это из-за Месси. Я не знаю, видел ли Лионель вчерашний матч с «Реалом». Для всех нас, аргентинцев, он бог.
Лео заставил меня плакать от радости на ЧМ, он лучший в мире», – сказал Кастелланос.
- Кастелланос стал первым игроком за 76 лет, который забил «Реалу» 4 мяча за матч в Примере.
- 24-летний аргентинец проводит первый сезон в Европе.
- Кастелланос забил 11 голов в 29 матчах Примеры в этом сезоне.
Источник: твиттер Жерара Ромеро