Форвард «Жироны» сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» после покера в ворота мадридцев

Нападающий «Жироны» Валентин Кастелланос сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» после покера в ворота мадридского клуба (4:2) в 31-м туре Примеры.

«Барселона» мне больше нравится, чем «Реал». Это из-за Месси. Я не знаю, видел ли Лионель вчерашний матч с «Реалом». Для всех нас, аргентинцев, он бог.

Лео заставил меня плакать от радости на ЧМ, он лучший в мире», – сказал Кастелланос.