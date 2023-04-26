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    • Судья Галимов признал свою ошибку в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

    Судья Галимов признал свою ошибку в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

    Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу арбитра Романа Галимова на матче «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

    «Не могу сказать, что было сразу ощущение, что Галимов отработал очень плохо матч «Крыльев» и «Пари НН», потому что были спорные моменты. Мы их смотрели, слушали и понимали, почему решение принято. Со второй жeлтой карточкой да, момент сразу же стал очевидным.

    Когда он пришeл и посмотрел, то сказал, что не увидел, что настолько жeсткое попадание в голову было. Галимов видел, что Александров играет в мяч. Трагическая ситуация, которая задала тренд оценки этого матча и всем остальным моментам в том числе. К сожалению, так случилось.

    Общались ли после матча? После матча стараюсь не давить на судью. Зачем мне его мнение сразу? Мне важнее послушать переговоры, посмотреть ракурсы, как проверяли VAR, какие решения он объяснял и так далее.

    Судья находится в адреналиновом плену и не может объяснить, что было на самом деле. Не со зла, а такая психология человека, что иногда начинаешь придумывать что-то другое.

    Я попросил из VAR-центра прислать мне все записи. Потом сидели и, наверное, 98 раз смотрели момент с неназначенным пенальти на Писарском, где был первоначальный контакт, кто инициатор, успел ли там первый нападающий, пересeк ли нападающий траекторию защитника, виноват ли защитник.

    К чему пришли? ЭСК опубликует свои решения, и узнаете», – сказал Каманцев.

    • После матче гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67973

      portero 11 минут назад

      Надо верить что это ошибка???? Отработал наглец контракт.....

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      Рейтинг: +1105

      кaстрюлька 29 минут назад

      Небось под пытками ?

      0
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