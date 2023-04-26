Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судья Галимов признал свою ошибку в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

Судья Галимов признал свою ошибку в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»

26 апреля 2023, 17:38
6

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев оценил работу арбитра Романа Галимова на матче «Пари НН» – «Крылья Советов» (2:1).

«Не могу сказать, что было сразу ощущение, что Галимов отработал очень плохо матч «Крыльев» и «Пари НН», потому что были спорные моменты. Мы их смотрели, слушали и понимали, почему решение принято. Со второй жeлтой карточкой да, момент сразу же стал очевидным.

Когда он пришeл и посмотрел, то сказал, что не увидел, что настолько жeсткое попадание в голову было. Галимов видел, что Александров играет в мяч. Трагическая ситуация, которая задала тренд оценки этого матча и всем остальным моментам в том числе. К сожалению, так случилось.

Общались ли после матча? После матча стараюсь не давить на судью. Зачем мне его мнение сразу? Мне важнее послушать переговоры, посмотреть ракурсы, как проверяли VAR, какие решения он объяснял и так далее.

Судья находится в адреналиновом плену и не может объяснить, что было на самом деле. Не со зла, а такая психология человека, что иногда начинаешь придумывать что-то другое.

Я попросил из VAR-центра прислать мне все записи. Потом сидели и, наверное, 98 раз смотрели момент с неназначенным пенальти на Писарском, где был первоначальный контакт, кто инициатор, успел ли там первый нападающий, пересeк ли нападающий траекторию защитника, виноват ли защитник.

К чему пришли? ЭСК опубликует свои решения, и узнаете», – сказал Каманцев.

  • После матче гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства.

Еще по теме:
Юран отреагировал на признание трех судейских ошибок в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» 6
Судья совершил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» (ЭСК) 6
Глава российских судей: «По Юрану нет никаких доказанных вещей. Есть подозрения» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Галимов Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1682521542
Надо верить что это ошибка???? Отработал наглец контракт.....
Ответить
Napaleon Banapart
1682523509
Голимый судья одним словом...
Ответить
paracetamol
1682527184
Да купили его и ВАР тоже. ВАР обязан был вмешаться, иначе зачем он нужен, аппендикс, мля!
Ответить
BVG4
1682530430
На один матч скорее всего отстранят, да и то на ВАР посадят в следующем туре, а надо бы во Владимирский Централ или в Матросскую Тишину_., ну на худой конец в Бутырку годика на 4-5 мздоимца проклятого. Объяснить он не может, как такие ляпы можно было допустить! Любого игрока из ПФЛ без обучения поставь судить, лучше в разы справиться! Там система работает исправно! Из тура ив тур скандал на скандале, а делают вид, что ничего сверхнеобычного не происходит! Без очень сильного стимула такое объяснить невозможно!!!! Вон опять обгадившегося в который раз Безбородова уже назначили судить - и уже в следующем туре!. Три года назад за такое же позорное судейство с тем же срамтаком (видать хорошие аргументы у них имеются к этому судье - недоразумени
Ответить
zigbert
1682531734
Даже если ЭСК и опубликует свое решение в пользу Крылья Совентов очков команде не добавится.
Ответить
Главные новости
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
9
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Все новости
Все новости
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
17
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+