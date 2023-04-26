РПЛ сегодня обсудит повышение зарплаты судьям

Сегодня состоится общее собрание РПЛ. Обсудят, в частности, вопросы судейства.

«Предполагается, что ряд клубов зададут вопросы представителям судейского начальства (на заседание ожидается присутствие Павла Каманцева и Николая Левникова) – прежде всего, о прогрессирующем количестве ошибок, о системе назначений на матчи (в частности, назначении долгое время не судившего в РПЛ Романа Галимова на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»).

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о повышении гонораров арбитрам и инспекторам. РФС предлагает внести изменения в договор о делегировании прав на проведение соревнований и увеличить расходы на оплату труда судейскому составу в цикле на 2022-26 годы на сумму около 270 миллионов рублей. Также предлагается компенсировать РФС затраты на приобретение VAR-оборудования на сумму 27 миллионов рублей», – сообщил источник.