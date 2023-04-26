Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ сегодня обсудит повышение зарплаты судьям

26 апреля 2023, 12:26
4

Сегодня состоится общее собрание РПЛ. Обсудят, в частности, вопросы судейства.

«Предполагается, что ряд клубов зададут вопросы представителям судейского начальства (на заседание ожидается присутствие Павла Каманцева и Николая Левникова) – прежде всего, о прогрессирующем количестве ошибок, о системе назначений на матчи (в частности, назначении долгое время не судившего в РПЛ Романа Галимова на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»).

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о повышении гонораров арбитрам и инспекторам. РФС предлагает внести изменения в договор о делегировании прав на проведение соревнований и увеличить расходы на оплату труда судейскому составу в цикле на 2022-26 годы на сумму около 270 миллионов рублей. Также предлагается компенсировать РФС затраты на приобретение VAR-оборудования на сумму 27 миллионов рублей», – сообщил источник.

  • Общее собрание начнется через несколько минут.
  • На нем должны присутствовать представители всех клубов.
  • Проводить собрание будет президент РПЛ Александр Алаев.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боров мясной
1682501624
они же не за зарплату ошибаются и увеличение не поможет!
Ответить
Fialet
1682504744
Страна дебилов. Судейкам надо урезать зарплату за такую работу, а им повышают. Видимо с точки зрения кого то правильно судят.
Ответить
jek718875
1682505098
Два месяца назад, им подняли зарплату в два раза, и им ещё мало? за одну игру платят 130 штук, нихерасе!
Ответить
Главные новости
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
8
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
5
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Все новости
Все новости
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
6
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
3
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
12
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
16
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+