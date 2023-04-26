Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РПЛ сегодня обсудит повышение зарплаты судьям

    Сегодня состоится общее собрание РПЛ. Обсудят, в частности, вопросы судейства.

    «Предполагается, что ряд клубов зададут вопросы представителям судейского начальства (на заседание ожидается присутствие Павла Каманцева и Николая Левникова) – прежде всего, о прогрессирующем количестве ошибок, о системе назначений на матчи (в частности, назначении долгое время не судившего в РПЛ Романа Галимова на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»).

    Кроме того, будет рассмотрен вопрос о повышении гонораров арбитрам и инспекторам. РФС предлагает внести изменения в договор о делегировании прав на проведение соревнований и увеличить расходы на оплату труда судейскому составу в цикле на 2022-26 годы на сумму около 270 миллионов рублей. Также предлагается компенсировать РФС затраты на приобретение VAR-оборудования на сумму 27 миллионов рублей», – сообщил источник.

    • Общее собрание начнется через несколько минут.
    • На нем должны присутствовать представители всех клубов.
    • Проводить собрание будет президент РПЛ Александр Алаев.

    Новости по теме
    Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»
    В РПЛ назвали дату начала нового сезона
    Гинер призвал изменить формат чемпионата России 5
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2118

      jek718875 1 час назад

      Два месяца назад, им подняли зарплату в два раза, и им ещё мало? за одну игру платят 130 штук, нихерасе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1747

      Fialet 1 час назад

      Страна дебилов. Судейкам надо урезать зарплату за такую работу, а им повышают. Видимо с точки зрения кого то правильно судят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +257

      Боров мясной 2 часа назад

      они же не за зарплату ошибаются и увеличение не поможет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +547

      eugen-han > Боров мясной 2 часа назад

      Есть судейские ошибки, а есть намеренное судилище за 30 сребренников.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 