РПЛ сегодня обсудит повышение зарплаты судьям

Два месяца назад, им подняли зарплату в два раза, и им ещё мало? за одну игру платят 130 штук, нихерасе!
Сегодня состоится общее собрание РПЛ. Обсудят, в частности, вопросы судейства.
«Предполагается, что ряд клубов зададут вопросы представителям судейского начальства (на заседание ожидается присутствие Павла Каманцева и Николая Левникова) – прежде всего, о прогрессирующем количестве ошибок, о системе назначений на матчи (в частности, назначении долгое время не судившего в РПЛ Романа Галимова на матч «Пари НН» – «Крылья Советов»).
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о повышении гонораров арбитрам и инспекторам. РФС предлагает внести изменения в договор о делегировании прав на проведение соревнований и увеличить расходы на оплату труда судейскому составу в цикле на 2022-26 годы на сумму около 270 миллионов рублей. Также предлагается компенсировать РФС затраты на приобретение VAR-оборудования на сумму 27 миллионов рублей», – сообщил источник.
- Общее собрание начнется через несколько минут.
- На нем должны присутствовать представители всех клубов.
- Проводить собрание будет президент РПЛ Александр Алаев.
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