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    • «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

    «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

    В «Крыльях Советов» остались недовольны судейством в игре 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

    Самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам.

    «Крылья» попросили рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 34-й минуте встречи, неназанченные пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах встречи, а также эпизоды с непоказом второй желтой карточки защитнику Виктору Александрову на 70-й и 77-й минуте встречи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • «Пари НН» победил со счетом 2:1.
    • Матч обслуживал судья Роман Галимов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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