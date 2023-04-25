Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

25 апреля 2023, 16:17
1

В «Крыльях Советов» остались недовольны судейством в игре 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

Самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам.

«Крылья» попросили рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 34-й минуте встречи, неназанченные пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах встречи, а также эпизоды с непоказом второй желтой карточки защитнику Виктору Александрову на 70-й и 77-й минуте встречи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

  • «Пари НН» победил со счетом 2:1.
  • Матч обслуживал судья Роман Галимов.

Еще по теме:
Юран отреагировал на признание трех судейских ошибок в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» 6
Судья совершил три ошибки в пользу «Пари НН» в матче с «Крыльями» (ЭСК) 6
Судья Галимов признал свою ошибку в матче «Пари НН» – «Крылья Советов» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород Галимов Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1682430051
Пять эпизодов,- это мало, но видимо, которые более очевидны. Добавил бы по угловым ударам, где судья раз обокрал Крылья, а в другой раз дал сопернику пробить, что то же самое по сути, потому что Крылья могли как забить, так и пропустить в одном и другом случае.
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
1
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
7
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
3
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
16
Все новости
Все новости
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
15
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+