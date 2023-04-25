«Крылья Советов» обратились в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с «Пари НН»

В «Крыльях Советов» остались недовольны судейством в игре 24-го тура РПЛ против «Пари НН».

Самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку пяти эпизодам.

«Крылья» попросили рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 34-й минуте встречи, неназанченные пенальти в ворота нижегородцев на 42-й и 58-й минутах встречи, а также эпизоды с непоказом второй желтой карточки защитнику Виктору Александрову на 70-й и 77-й минуте встречи», – сообщили в службе коммуникаций РФС.