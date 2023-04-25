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    • «Дзюба чуть не описался»: в «Что? Где? Когда?» рассказали, как настраивали сборную России на игру в клубе в 2016 году

    «Дзюба чуть не описался»: в «Что? Где? Когда?» рассказали, как настраивали сборную России на игру в клубе в 2016 году

    Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов вспомнил игру в клубе футболистов сборной России. Она состоялась в мае 2016 года перед Евро.

    «За несколько часов до игры пришли в Нескучный сад шесть футболистов играть в «Что? Где? Когда?». И они сразу на себя бросили маску: «Мы здесь типа идиоты, с нас ничего не возьмешь, поэтому мы здесь не в «Что? Где? Когда?» поиграть, а подурачиться. Если на пару вопросов ответим, будет хорошо». А это провал. «Что? Где? Когда?» не терпит такого к себе отношения. Если ты пришел, то изволь играть.

    Встал вопрос, как вывести футболистов из этого состояния. Они уже в этой маске. Вполне объяснимая защитная реакция.

    У нас есть рядом с Охотничьим домиком вагончик, где переодеваются знатоки в смокинги. Там же переодевались футболисты, все шестеро. Туда врывается главный человек в «Что? Где? Когда?» – соавтор игры Наталья Стеценко (она придумывала игру вместе с Владимиром Ворошиловым, она мама нынешнего ведущего передачи Бориса Крюка – прим. «Бомбардира»). И начинает на них орать матом. Невысокая женщина.

    Артем Дзюба потом рассказывал: «Стою голый, в трусах. В вагончик врывается фурия. Начинает орать на меня матом». Дзюба говорил, что чуть не описался.

    Смысл Стеценко был в том, что если вы пришли сюда развлечься, то уходите отсюда – вполне понятно куда. Футболистам было так страшно, что они выиграли 6:4. Наталья Ивановна сбросила с них эту маску, они стали играть по-настоящему. Потом мы говорили, что Стеценко надо было поехать с ними и на Евро-2016», – рассказал Козлов в эфире Первого канала.

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    Источник: «Бомбардир»

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