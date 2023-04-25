Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дзюба чуть не описался»: в «Что? Где? Когда?» рассказали, как настраивали сборную России на игру в клубе в 2016 году

«Дзюба чуть не описался»: в «Что? Где? Когда?» рассказали, как настраивали сборную России на игру в клубе в 2016 году

25 апреля 2023, 13:07
2

Магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов вспомнил игру в клубе футболистов сборной России. Она состоялась в мае 2016 года перед Евро.

«За несколько часов до игры пришли в Нескучный сад шесть футболистов играть в «Что? Где? Когда?». И они сразу на себя бросили маску: «Мы здесь типа идиоты, с нас ничего не возьмешь, поэтому мы здесь не в «Что? Где? Когда?» поиграть, а подурачиться. Если на пару вопросов ответим, будет хорошо». А это провал. «Что? Где? Когда?» не терпит такого к себе отношения. Если ты пришел, то изволь играть.

Встал вопрос, как вывести футболистов из этого состояния. Они уже в этой маске. Вполне объяснимая защитная реакция.

У нас есть рядом с Охотничьим домиком вагончик, где переодеваются знатоки в смокинги. Там же переодевались футболисты, все шестеро. Туда врывается главный человек в «Что? Где? Когда?» – соавтор игры Наталья Стеценко (она придумывала игру вместе с Владимиром Ворошиловым, она мама нынешнего ведущего передачи Бориса Крюка – прим. «Бомбардира»). И начинает на них орать матом. Невысокая женщина.

Артем Дзюба потом рассказывал: «Стою голый, в трусах. В вагончик врывается фурия. Начинает орать на меня матом». Дзюба говорил, что чуть не описался.

Смысл Стеценко был в том, что если вы пришли сюда развлечься, то уходите отсюда – вполне понятно куда. Футболистам было так страшно, что они выиграли 6:4. Наталья Ивановна сбросила с них эту маску, они стали играть по-настоящему. Потом мы говорили, что Стеценко надо было поехать с ними и на Евро-2016», – рассказал Козлов в эфире Первого канала.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЗаЖиМ
1682426864
Артём Сергеич, ну что же вы?))
Ответить
фанат джигурды
1682449445
Ха-Ха, шлем
Ответить
Главные новости
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
1
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
14
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
7
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
3
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
4
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
15
Все новости
Все новости
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
2
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
11
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
1
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
15
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
18
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
18
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+