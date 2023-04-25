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    • Червиченко – о Промесе: «Почему все так превозносят уголовника? Мог за такие деньги забивать гораздо больше»

    Червиченко – о Промесе: «Почему все так превозносят уголовника? Мог за такие деньги забивать гораздо больше»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

    • Промес забил 85-й гол за «Спартак» в РПЛ в матче с «Краснодаром» (4:3).
    • Всего у него 103 гола и 50 ассистов в 208 матчах за «Спартак».

    «Не знаю, почему все так превозносят уголовника. Легенды – это те россияне, которые забивают по сто мячей. Не вижу повода бегать с букетом и салютом за всеми пришельцами.

    Когда наши ребята забивают по сто – это легенды. А Промес приехал отрабатывать свою зарплату. Думаю, что он ее и не отрабатывает до конца. Мог за такие деньги забивать гораздо больше», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3973

      Эном айс 17 минут назад

      Да по сути у нас тут- все уголовники.
      А Промокод спартака отрабатывает на все сто..

      0
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      Рейтинг: +34122

      VVM1964 31 минуту назад

      Невозможно из свеклы надавить морковный сок, а из апельсина томатный - из чего состоит человек, какова его сущность то и выходит наружу, и если человек - ГОВНО, то оно из него и прет, то от него говном и воняет !!!

      3
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      Рейтинг: +3973

      Эном айс > VVM1964 16 минут назад

      Что-то вы на ЗОЖ перешли-то..(
      Болеете?)

      0
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      Рейтинг: +1186

      Болотоход 37 минут назад

      Помойный газпромовский выползок!!!

      2
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      Рейтинг: +29353

      JTherry > Болотоход 29 минут назад

      этот дятел из шальных 90-х, ростовский бандюган, но в "газовых" СМИ публикуют постоянно из-за его мерзких высеров про Спартак...

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