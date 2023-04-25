Червиченко – о Промесе: «Почему все так превозносят уголовника? Мог за такие деньги забивать гораздо больше»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

Промес забил 85-й гол за «Спартак» в РПЛ в матче с «Краснодаром» (4:3).

Всего у него 103 гола и 50 ассистов в 208 матчах за «Спартак».

«Не знаю, почему все так превозносят уголовника. Легенды – это те россияне, которые забивают по сто мячей. Не вижу повода бегать с букетом и салютом за всеми пришельцами.

Когда наши ребята забивают по сто – это легенды. А Промес приехал отрабатывать свою зарплату. Думаю, что он ее и не отрабатывает до конца. Мог за такие деньги забивать гораздо больше», – сказал Червиченко.