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  • Червиченко – о Промесе: «Почему все так превозносят уголовника? Мог за такие деньги забивать гораздо больше»

Червиченко – о Промесе: «Почему все так превозносят уголовника? Мог за такие деньги забивать гораздо больше»

25 апреля 2023, 11:18
12

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не считает полузащитника Квинси Промеса легендой «Спартака».

  • Промес забил 85-й гол за «Спартак» в РПЛ в матче с «Краснодаром» (4:3).
  • Всего у него 103 гола и 50 ассистов в 208 матчах за «Спартак».

«Не знаю, почему все так превозносят уголовника. Легенды – это те россияне, которые забивают по сто мячей. Не вижу повода бегать с букетом и салютом за всеми пришельцами.

Когда наши ребята забивают по сто – это легенды. А Промес приехал отрабатывать свою зарплату. Думаю, что он ее и не отрабатывает до конца. Мог за такие деньги забивать гораздо больше», – сказал Червиченко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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VVM1964
1682411433
Невозможно из свеклы надавить морковный сок, а из апельсина томатный - из чего состоит человек, какова его сущность то и выходит наружу, и если человек - ГОВНО, то оно из него и прет, то от него говном и воняет !!!
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Эном айс
1682412328
Да по сути у нас тут- все уголовники. А Промокод спартака отрабатывает на все сто..
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ivany4
1682414159
Все знаю кто такой Промес, но не все знают кто такой Червиченко. Поэтому, каждый раз приходится напоминать всем, что это бывший владелец Спартака. Хотя какой о владелец? Так, прохожий, по ошибки зашедший не ту дверь.))
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nik55
1682417267
червяк когда тебе уже пасть закроют ?
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NewLife
1682417336
А ты бы за такие деньги мог ? Сиди и молчи пузатый гад.
Ответить
NewLife
1682417413
НЕ понятно что творится на Бомбе с комментами ()
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АлексМак
1682420830
Вот, именно!
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lordmrv
1682421045
Странно конечно, что Промес заступившийся за родственницу по мнению навозного Червя уголовник, а он, вор наипервейший, таким не является.
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