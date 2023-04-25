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  • Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?»

Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?»

25 апреля 2023, 11:01
6

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал оборону московского клуба после победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Семь голов забито, шикарная история для болельщика. Зрелище, если посмотреть голы, супер. Интрига – супер. Те, кто пришeл на стадион или посмотрел по ТВ, не разочарованы. Но я смотрю немного иначе.

И перед матчем говорил, и повторю после – главной проблемой «Спартака» является оборона. Уже долгие годы является.

В целом это проблема и российского футбола. Мы долго критиковали поколение братьев Березуцких и Игнашевича, но вот они закончили – и понятно, что за ними нет никого. Дивеев ошибается. Что вчера делал Чернов в случае с первым голом «Краснодара»?

При этом почти в каждой команде РПЛ есть тренер по обороне. Специализированный тренер! И такие ляпы.

А Дуарте? В случае со вторым голом «Краснодара» человек сначала бежал, а потом остановился. Да, там ему мяч в атаке подсунули, но что это за игра защитника в опасном эпизоде? Я в шоке. Человека привезли, как пишут, за 4 миллиона евро – и платить ему зарплату должен не «Лукойл» и не «Спартак», а тот, кто его купил.

Не могут тренеры не понимать, что оборона слабая. Чтобы победить, «Спартаку» нужно забить четыре гола – в случае с «Краснодаром» смогли, в матче с «Динамо» нет. Чтобы обыграть «Факел», три гола пришлось забивать.

Как это всe назвать? Мазохизм какой-то – как это всe терпеть, в чeм тут радость, когда ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли?», – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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ilichkadr
1682410498
"есть тренер по обороне. Специализированный тренер!" Был бы специализированным, то таких ляп не было. Кто тренер по обороне в Спартаке, Слишкович? Где этот тренер играл, кем, в какой команде, каком дворе...!? Так и все остальные тренеришки.............
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Untitled-1
1682410976
Надо Карреру брать на тренера по обороне!
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SLADE2019
1682412999
На тему слабой обороны Спартака уже противно писать, будучи болельщиком клуба со стажем. Может кто-нибудь адрес дать куда написать специалистам, которые Дуарте и Тавареша подогнали? Хоть душу отведу. Просто это наиболее свежие приобретения.
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ivany4
1682414904
Говорить про оборону - Ловчев капитан очевидность.)) Про оборону болельщики Спартака говорят уже лет 15. И не важно есть ли тренер по обороне, нет ли тренера результат один - существуют очевидные ляпы игры защитников. То в свои ворота повадились забивать, то "доверяют" друг другу бороться с соперниками, то забывают идти в нападение, то забывают возвращаться. Одним словом всякое бывает. А на мой взгляд, как только начинает получаться командная игра, тут же в команду приходит "королева мастерства". И после двух трех игр начинаются пробуксовки то в одной линии, то в другой. А одним словом это называется - нестабильность и раздолбайство. Думаю это самые большие причины.
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oyabun
1682422411
Айртон бы легко догнал краснодарца, но кто то решил что лучше купить такого как Дуарте. Вот и пожинаем плоды.
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