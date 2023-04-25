Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал оборону московского клуба после победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

«Семь голов забито, шикарная история для болельщика. Зрелище, если посмотреть голы, супер. Интрига – супер. Те, кто пришeл на стадион или посмотрел по ТВ, не разочарованы. Но я смотрю немного иначе.

И перед матчем говорил, и повторю после – главной проблемой «Спартака» является оборона. Уже долгие годы является.

В целом это проблема и российского футбола. Мы долго критиковали поколение братьев Березуцких и Игнашевича, но вот они закончили – и понятно, что за ними нет никого. Дивеев ошибается. Что вчера делал Чернов в случае с первым голом «Краснодара»?

При этом почти в каждой команде РПЛ есть тренер по обороне. Специализированный тренер! И такие ляпы.

А Дуарте? В случае со вторым голом «Краснодара» человек сначала бежал, а потом остановился. Да, там ему мяч в атаке подсунули, но что это за игра защитника в опасном эпизоде? Я в шоке. Человека привезли, как пишут, за 4 миллиона евро – и платить ему зарплату должен не «Лукойл» и не «Спартак», а тот, кто его купил.

Не могут тренеры не понимать, что оборона слабая. Чтобы победить, «Спартаку» нужно забить четыре гола – в случае с «Краснодаром» смогли, в матче с «Динамо» нет. Чтобы обыграть «Факел», три гола пришлось забивать.

Как это всe назвать? Мазохизм какой-то – как это всe терпеть, в чeм тут радость, когда ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли?», – написал Ловчев в телеграме.