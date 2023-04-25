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    • Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?»

    Ловчев определил главную проблему «Спартака»: «Как это терпеть?»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал оборону московского клуба после победы над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

    «Семь голов забито, шикарная история для болельщика. Зрелище, если посмотреть голы, супер. Интрига – супер. Те, кто пришeл на стадион или посмотрел по ТВ, не разочарованы. Но я смотрю немного иначе.

    И перед матчем говорил, и повторю после – главной проблемой «Спартака» является оборона. Уже долгие годы является.

    В целом это проблема и российского футбола. Мы долго критиковали поколение братьев Березуцких и Игнашевича, но вот они закончили – и понятно, что за ними нет никого. Дивеев ошибается. Что вчера делал Чернов в случае с первым голом «Краснодара»?

    При этом почти в каждой команде РПЛ есть тренер по обороне. Специализированный тренер! И такие ляпы.

    А Дуарте? В случае со вторым голом «Краснодара» человек сначала бежал, а потом остановился. Да, там ему мяч в атаке подсунули, но что это за игра защитника в опасном эпизоде? Я в шоке. Человека привезли, как пишут, за 4 миллиона евро – и платить ему зарплату должен не «Лукойл» и не «Спартак», а тот, кто его купил.

    Не могут тренеры не понимать, что оборона слабая. Чтобы победить, «Спартаку» нужно забить четыре гола – в случае с «Краснодаром» смогли, в матче с «Динамо» нет. Чтобы обыграть «Факел», три гола пришлось забивать.

    Как это всe назвать? Мазохизм какой-то – как это всe терпеть, в чeм тут радость, когда ты раз за разом наступаешь на одни и те же грабли?», – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 11:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1044

      SLADE2019 5 минут назад

      На тему слабой обороны Спартака уже противно писать, будучи болельщиком клуба со стажем. Может кто-нибудь адрес дать куда написать специалистам, которые Дуарте и Тавареша подогнали? Хоть душу отведу. Просто это наиболее свежие приобретения.

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      Рейтинг: +952

      Untitled-1 39 минут назад

      Надо Карреру брать на тренера по обороне!

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      Рейтинг: +18655

      ilichkadr 47 минут назад

      "есть тренер по обороне. Специализированный тренер!"
      Был бы специализированным, то таких ляп не было.
      Кто тренер по обороне в Спартаке, Слишкович? Где этот тренер играл, кем, в какой команде, каком дворе...!?
      Так и все остальные тренеришки.............

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