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    • Абаскаль объяснил, почему убежал в подтрибунку после окончания матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

    Абаскаль объяснил, почему убежал в подтрибунку после окончания матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свое поведение после финального свистка в игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

    • Испанец убежал в подтрибунное помещение.
    • Его команда победила 4:3, уступая 0:2 к середине 2-го тайма.

    – С чем был связан ваш спринт после свистка? Вы не пожали руку коллеге.

    – Это мое обычное поведение – я всегда сразу убегаю. За исключением пары случаев, когда мне нужно сказать что‑то команде, я всегда быстро убегаю.

    Особенно на нашем стадионе, где я знаю короткие пути.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2034

      DMитрий 21 минуту назад

      Я хочу сибаса, сибаса побыстрей! В последний день контракта, а может и раньше, если вы увидите рыжее пятно быстро движущееся в сторону Шереметьево, вы знаете что это...

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