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  • Абаскаль объяснил, почему убежал в подтрибунку после окончания матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

Абаскаль объяснил, почему убежал в подтрибунку после окончания матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

25 апреля 2023, 00:18
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свое поведение после финального свистка в игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Испанец убежал в подтрибунное помещение.
  • Его команда победила 4:3, уступая 0:2 к середине 2-го тайма.

– С чем был связан ваш спринт после свистка? Вы не пожали руку коллеге.

– Это мое обычное поведение – я всегда сразу убегаю. За исключением пары случаев, когда мне нужно сказать что‑то команде, я всегда быстро убегаю.

Особенно на нашем стадионе, где я знаю короткие пути.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ивич Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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Avitaminoz
1682376745
Может у него от нервов кишки или мочевой слабают? Всякое может быть. Вот и бежит как реактивный чтоб успеть донести до фаянсового друга
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Romeo 123
1682385804
Один убигает другой подпрыгивает, цирк уехал клоуны остались
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jek718875
1682393975
Я его понимаю, по себе знаю, что будет, если вовремя не побежать
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Strig
1682395349
НАШ СПАРТАК СУПЕРКЛУБ И ЧЕМПИОН ОЛИМПИЙСКИХ ГРУПП! (советская песня-кричалка!)
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saf05
1682399133
Обделался.
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Эном айс
1682402433
Нычка у него там.. Бегал проверить ,не спалили-ли..
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kliker
1682422581
" я всегда сразу убегаю" чтобы не пожимать руку тренеру соперника.
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