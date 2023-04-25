Абаскаль объяснил, почему убежал в подтрибунку после окончания матча «Спартак» – «Краснодар» (4:3)

Я хочу сибаса, сибаса побыстрей! В последний день контракта, а может и раньше, если вы увидите рыжее пятно быстро движущееся в сторону Шереметьево, вы знаете что это...
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил свое поведение после финального свистка в игре 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
- Испанец убежал в подтрибунное помещение.
- Его команда победила 4:3, уступая 0:2 к середине 2-го тайма.
– С чем был связан ваш спринт после свистка? Вы не пожали руку коллеге.
– Это мое обычное поведение – я всегда сразу убегаю. За исключением пары случаев, когда мне нужно сказать что‑то команде, я всегда быстро убегаю.
Особенно на нашем стадионе, где я знаю короткие пути.