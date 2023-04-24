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    • «Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    «Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    «Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю.

    Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.

    Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.

    Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    24.04.2023 22:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34117

      VVM1964 35 минут назад

      Как всегда по сути, искренне и со знанием дела !!!

      0
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      Рейтинг: +254

      RedMaksim97 39 минут назад

      Зачем ты выходишь в медиа?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +34117

      VVM1964 > RedMaksim97 37 минут назад

      Глаголом жечь сердца людей !!! )))

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      Ответить
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      Рейтинг: +1520

      вальтер79 1 час назад

      вот же ******* лапоухое чеж ты не коментила вылет из кубка своей обожаемой команды

      0
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      Рейтинг: +1836

      Artemka444 1 час назад

      Проснулась шлюхенция!!!

      3
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      Рейтинг: +694

      Янвapь 69 1 час назад

      Клоунесса на окладе

      2
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