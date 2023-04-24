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  • «Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

«Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

24 апреля 2023, 22:59
11

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • Москвичи победили со счетом 4:3.
  • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
  • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю.

Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.

Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.

Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала Зарема.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Салихова Зарема
Комментарии (11)
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Artemka444
1682367216
Проснулась шлюхенция!!!
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вальтер79
1682368870
вот же ******* лапоухое чеж ты не коментила вылет из кубка своей обожаемой команды
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RedMaksim97
1682370400
Зачем ты выходишь в медиа?
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VVM1964
1682370673
Как всегда по сути, искренне и со знанием дела !!! )
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neim
1682374031
О, заговорила !
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ААМ
1682399275
Опять вылезла из п*омойки краса гарема
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grb651
1682401467
Вот не слышно было этой гюрзы несколько недель и вот опять из под коряги зашипела!
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SLADE2019
1682404429
Конечно же ей простительны такие эмоции. Чуток бы в футболе шарила, то как болельщик Спартака плеваться должна была. Все вроде хорошо, концовка феерическая, но вот что то особого удовлетворения от игры команды нет. Да и была ли она в принципе, если больше две трети матча д...о месили.
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vladik12
1682415080
А че Зарема только после побед вылазит? Не помню, чтоб открывала рот после поражений.
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