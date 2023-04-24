«Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Москвичи победили со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю.

Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.

Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.

Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала Зарема.