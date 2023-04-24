«Стервятникам просьба заткнуться. Судья, кстати, молодец»: Зарема – о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
- Москвичи победили со счетом 4:3.
- Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
- «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.
«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера, просьба заткнуться хотя бы на неделю.
Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса.
Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.
Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала Зарема.
Источник: Metaratings