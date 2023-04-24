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    • В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном увольнении Абаскаля

    В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном увольнении Абаскаля

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о возможном увольнении главного клуба Гильермо Абаскаля.

    «Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше.

    Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно еще набираться опыта.

    Нужна определенная стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе.

    Поэтому говорить, что команда здесь и сейчас должна добиваться желаемого для всех нас результата, наверное, преждевременно. Будем двигаться дальше, планомерно работать над созданием команды и над тем, чтобы игроки получали опыт, стабильность.

    Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше», – сказал Мележиков.

    • Абаскаль возглавил команду прошлым летом.
    • В феврале он продлил контракт со спартаковцами до 2025 года.
    • Москвичи вылетели из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2), в РПЛ они идут на 3-м месте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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