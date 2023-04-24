В «Спартаке» прокомментировали слухи о возможном увольнении Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о возможном увольнении главного клуба Гильермо Абаскаля.

«Слухи по поводу Абаскаля? Нет причин для недоверия. Спады бывают у любой команды, но это не повод посыпать голову перлом и принимать какие-то резкие решения. Нужно правильно идентифицировать причины, решить проблемы и двигаться дальше.

Тем более команда у нас достаточно молодая, время на ее строительство необходимо. У нас в составе, если не ошибаюсь, 11-12 человек, которым нет 24 лет. Безусловно, этим игрокам нужно еще набираться опыта.

Нужна определенная стабильность на длинной дистанции. На подходе у нас порядка пяти игроков до 20 лет, которых привлекали к основе.

Поэтому говорить, что команда здесь и сейчас должна добиваться желаемого для всех нас результата, наверное, преждевременно. Будем двигаться дальше, планомерно работать над созданием команды и над тем, чтобы игроки получали опыт, стабильность.

Вылет из Кубка? Разочарование от результата, конечно же, есть. Но это не повод опускать руки и говорить, что все пропало. Надо двигаться дальше», – сказал Мележиков.