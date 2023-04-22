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  • Директор «Факела»: «Арбитр матча с «Оренбургом» не достоин судить РПЛ»

Директор «Факела»: «Арбитр матча с «Оренбургом» не достоин судить РПЛ»

22 апреля 2023, 20:15
3

Кирилл Котов, спортивный директор «Факела», недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

  • Матч в поле судил волгоградец Рафаэль Шафеев.
  • Он назначил 3 пенальти в 1-м тайме (2 – в ворота «Факела»).
  • Шафеев – племянник актера Камиля Ларина.

«Считаю, что отмененный гол «Факела» – ошибка арбитра. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, что у нас компетентные органы все видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше.

Можно ли это назвать заговором? Я это даже не хочу обсуждать. Дело не в заговоре, а в отдельных личностях, которые либо не знают материал и не умеют судить, либо делают что-то другое. Странно, когда в туре восемь матчей, и в игре, где что-то решается, ставят такого неопытного судью, который не может управлять игрой и не соответствует вообще РПЛ. Так же много вопросов к тем, кто сидит на VAR и подсказывают. 30 секунд можно отмотать. Когда гол забивают, судья ничего не видит. Человек сидит на VAR, ищет какой-то фол, которого вообще в принципе и нет. Из-за этого так», – сказал Котов.

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Оренбург Факел
Комментарии (3)
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portero
1682186439
Ну игру не смотрел, может и судейка отработал контракт....
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zigbert
1682190284
Все пенальти в этом матче какие то сомнительные.
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Болельщик Воронежа
1682363016
Буду максимально вежлив и корректен: судьи матча Факел-Оренбург - позор российского футбола. Причем как в поле, так и на ВАРе. Надеюсь, все слышали скандирование трибун с этими словами. Мало того, что поставил два очень сомнительных пенальти, не засчитал гол, так еще и не поставил два чистых пенальти в ворота Оренбурга, посадил на свисток команду, любое решение - в пользу противника. Не знаю. заплатили ли, не профессионален или еще что-то... У нас уже не футбол, а ВАРбол. Ну а когда СММщик Оренбурга (чудак на букву М) опубликовал талисман Воронежа, держа за хвост вниз головой - они теперь враги Воронежа. По-любому. Ответка обязательно прилетит!
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