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    • Директор «Факела»: «Арбитр матча с «Оренбургом» не достоин судить РПЛ»

    Директор «Факела»: «Арбитр матча с «Оренбургом» не достоин судить РПЛ»

    Кирилл Котов, спортивный директор «Факела», недоволен судейством в матче 24-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

    • Матч в поле судил волгоградец Рафаэль Шафеев.
    • Он назначил 3 пенальти в 1-м тайме (2 – в ворота «Факела»).
    • Шафеев – племянник актера Камиля Ларина.

    «Считаю, что отмененный гол «Факела» – ошибка арбитра. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, что у нас компетентные органы все видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше.

    Можно ли это назвать заговором? Я это даже не хочу обсуждать. Дело не в заговоре, а в отдельных личностях, которые либо не знают материал и не умеют судить, либо делают что-то другое. Странно, когда в туре восемь матчей, и в игре, где что-то решается, ставят такого неопытного судью, который не может управлять игрой и не соответствует вообще РПЛ. Так же много вопросов к тем, кто сидит на VAR и подсказывают. 30 секунд можно отмотать. Когда гол забивают, судья ничего не видит. Человек сидит на VAR, ищет какой-то фол, которого вообще в принципе и нет. Из-за этого так», – сказал Котов.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    Сегодня, 20:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67929

      portero 39 минут назад

      Ну игру не смотрел, может и судейка отработал контракт....

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