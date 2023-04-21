Карпин ответил, возможна ли отмена летнего сбора российской сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на лето 2023 года.

– В 2022 году летний сбор национальной команды был как раз отменен по похожей причине. Вы тогда объяснили, что после окончания сезона лучше предоставить игрокам отдых, раз у сборной России нет возможности провести официальные матчи. Возможна ли отмена сбора и сейчас?

– В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе и в июньское.

Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года.

Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится.