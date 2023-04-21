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    • Карпин ответил, возможна ли отмена летнего сбора российской сборной

    Карпин ответил, возможна ли отмена летнего сбора российской сборной

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на лето 2023 года.

    – В 2022 году летний сбор национальной команды был как раз отменен по похожей причине. Вы тогда объяснили, что после окончания сезона лучше предоставить игрокам отдых, раз у сборной России нет возможности провести официальные матчи. Возможна ли отмена сбора и сейчас?

    – В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе и в июньское.

    Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

    Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года.

    Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится.

    • Россия отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Сборная на неопределенный срок отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +881

      sined1951 1 час назад

      Пустопорожняя трата денег. Зачем нужны эти товарники? Лучше бы эти средства выделили на развитие детского и юношеского футбола.

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