Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин ответил, возможна ли отмена летнего сбора российской сборной

Карпин ответил, возможна ли отмена летнего сбора российской сборной

21 апреля 2023, 17:21
2

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды на лето 2023 года.

– В 2022 году летний сбор национальной команды был как раз отменен по похожей причине. Вы тогда объяснили, что после окончания сезона лучше предоставить игрокам отдых, раз у сборной России нет возможности провести официальные матчи. Возможна ли отмена сбора и сейчас?

– В нашей ситуации все возможно, но руководство РФС делает все необходимое для проведения товарищеских матчей в ближайшие окна календаря Международной федерации футбола (ФИФА), в том числе и в июньское.

Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России, при наших болельщиках.

Ну и в целом не стал бы сравнивать прошлогоднюю ситуацию с текущей. Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года.

Сейчас же у РФС накоплен определенный опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится.

  • Россия отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Сборная на неопределенный срок отстранена от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Еще по теме:
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит» 12
Генич сказал, как изменилось «Динамо» при Шварце
Карпин впервые высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай» 1
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sined1951
1682088166
Пустопорожняя трата денег. Зачем нужны эти товарники? Лучше бы эти средства выделили на развитие детского и юношеского футбола.
Ответить
alex1951
1682118806
Понятно,что в футболе крутятся бешеные бабки... Но хотелось бы видеть прозрачную картинку ,а не проценты... ,,Художников,, нарисовать благостную картинку ..мама не горюй..
Ответить
Главные новости
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
2
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
Все новости
Все новости
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
2
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
8
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+