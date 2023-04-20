Канчельскис назвал место, с которым можно сравнить нынешний «Спартак»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака».
«С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.
Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Разве впервые такое происходит? Это уже система.
А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», – сказал Канчельскис.
- «Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» из Первой лиге.
- Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»