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    • Канчельскис назвал место, с которым можно сравнить нынешний «Спартак»

    Канчельскис назвал место, с которым можно сравнить нынешний «Спартак»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об игре «Спартака».

    «С чем можно сравнить «Спартак»? Нынешний – с цирком. Раньше был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над клубом все смеются, у него дурная репутация.

    Вокруг «Спартака» постоянно какие-то жулики вьются. Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в матче с «Акроном». Разве впервые такое происходит? Это уже система.

    А еще о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», – сказал Канчельскис.

    • «Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» из Первой лиге.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24644

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну что тут скажешь в оправдание?... (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +131

      Bez Imeni > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Скажи судьи виноваты или поле искуственное... Сам придумай что нибудь..

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