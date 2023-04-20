В Госдуме прокомментировали вылет «Спартака» от «Акрона»

Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал кубковое поражение москвичей от «Акрона» (1:2).

«Спартак» сыграл очень слабо в защите, крайне неудачная игра. Понятно, что у «Спартака» не было нескольких лидеров, но команду Первой лиги нужно обыгрывать любым составом и без лидеров.

Какая‑то откровенная полоса неудач у команды. Кубок не выиграли, и в чемпионате дела обстоят не блестяще. Травм действительно много. Надеемся, что, когда поправятся ребята, результаты будут лучше», – сказал Жуков.