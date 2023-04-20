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    В Госдуме прокомментировали вылет «Спартака» от «Акрона»

    Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал кубковое поражение москвичей от «Акрона» (1:2).

    «Спартак» сыграл очень слабо в защите, крайне неудачная игра. Понятно, что у «Спартака» не было нескольких лидеров, но команду Первой лиги нужно обыгрывать любым составом и без лидеров.

    Какая‑то откровенная полоса неудач у команды. Кубок не выиграли, и в чемпионате дела обстоят не блестяще. Травм действительно много. Надеемся, что, когда поправятся ребята, результаты будут лучше», – сказал Жуков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +525

      eugen-han 1 час назад

      Не знаю, но если он такое сказал, то это мнение делетанта.
      Спартак вчера сыграл так, как обычно, то есть нормально( не плохо - не хорошо). По всякому и по иному могла закончится игра, забей Спартак пенальти или VAR чего-нибудь усмотрел бы в забитых голах соперника, но ничего этого не случилось и по этому счёт=результат по делу закономерен.

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      Рейтинг: +14395

      Алексей З 1 час назад

      Мудаки , это мнение болельщика Спартака , а не ГД. Господи , ну что за дебелизм в журналистике.

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      Рейтинг: +7787

      mihail200606 1 час назад

      Почему дума это комментирует?)

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      Рейтинг: +904

      эд100 2 часа назад

      новость ради новости..., вывеска круче содержания

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      Рейтинг: +21248

      derrik2000 2 часа назад

      Чё, Жукову, хоть он и болела Спартака, в госдурке уже нех.у.е.м заняться, или это так "эффективные модераторы" ))) новостника преподнесли, а Жуков высказывал своё ЛИЧНОЕ мнение?

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