В Госдуме прокомментировали вылет «Спартака» от «Акрона»

Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал кубковое поражение москвичей от «Акрона» (1:2).
«Спартак» сыграл очень слабо в защите, крайне неудачная игра. Понятно, что у «Спартака» не было нескольких лидеров, но команду Первой лиги нужно обыгрывать любым составом и без лидеров.
Какая‑то откровенная полоса неудач у команды. Кубок не выиграли, и в чемпионате дела обстоят не блестяще. Травм действительно много. Надеемся, что, когда поправятся ребята, результаты будут лучше», – сказал Жуков.
- «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.
- Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
- Следующий соперник – «Краснодар».
Источник: «Матч ТВ»