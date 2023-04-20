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В Госдуме прокомментировали вылет «Спартака» от «Акрона»

20 апреля 2023, 14:15
5

Заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал кубковое поражение москвичей от «Акрона» (1:2).

«Спартак» сыграл очень слабо в защите, крайне неудачная игра. Понятно, что у «Спартака» не было нескольких лидеров, но команду Первой лиги нужно обыгрывать любым составом и без лидеров.

Какая‑то откровенная полоса неудач у команды. Кубок не выиграли, и в чемпионате дела обстоят не блестяще. Травм действительно много. Надеемся, что, когда поправятся ребята, результаты будут лучше», – сказал Жуков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
Комментарии (5)
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derrik2000
1681990314
Чё, Жукову, хоть он и болела Спартака, в госдурке уже нех.у.е.м заняться, или это так "эффективные модераторы" ))) новостника преподнесли, а Жуков высказывал своё ЛИЧНОЕ мнение?
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эд100
1681991623
новость ради новости..., вывеска круче содержания
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mihail200606
1681993337
Почему дума это комментирует?)
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eugen-han
1681995554
Не знаю, но если он такое сказал, то это мнение делетанта. Спартак вчера сыграл так, как обычно, то есть нормально( не плохо - не хорошо). По всякому и по иному могла закончится игра, забей Спартак пенальти или VAR чего-нибудь усмотрел бы в забитых голах соперника, но ничего этого не случилось и по этому счёт=результат по делу закономерен.
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Persona_non_Grata
1682000853
А я то думал, что в Госдуме есть дела поважнее... ((( Впрочем чему удивляться - если законы принимать не читая, то и на Спартак время останется ...
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