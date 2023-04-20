Бубнов: «Спартак» расписался в своей беспомощности»

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил вылет команды из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2).

«Когда Евгений Калешин давал предматчевый комментарий, то сказал, что «Спартак» – безусловный фаворит. Но при этом дал понять, что «Акрону» есть чем ответить, и даже так хитро улыбнулся: мол, я знаю их слабости.

«Акрону» действительно было чем ответить «Спартаку». После побед над «Торпедо», «Динамо» и «Локомотивом» они получили большой опыт: как игровой, так и психологический. Так что никакого мандража перед матчем с «красно-белыми» у волжан не было. Наоборот, многие игроки клуба уже давно говорили, что хотели бы попасть на «Спартак». Да и для местных болельщиков эта игра стала праздником.

В этом матче «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности в защите. У меня даже язык не поворачивается назвать этот результат сенсацией. Лично меня после увиденного скорее удивляет, что «Акрон» идет на 13-м месте в Первой лиге. Может, это и ввело в заблуждение «Спартак»?» – сказал Бубнов.