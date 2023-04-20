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    Бубнов: «Спартак» расписался в своей беспомощности»

    Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил вылет команды из Fonbet Кубка России от «Акрона» (1:2).

    «Когда Евгений Калешин давал предматчевый комментарий, то сказал, что «Спартак» – безусловный фаворит. Но при этом дал понять, что «Акрону» есть чем ответить, и даже так хитро улыбнулся: мол, я знаю их слабости.

    «Акрону» действительно было чем ответить «Спартаку». После побед над «Торпедо», «Динамо» и «Локомотивом» они получили большой опыт: как игровой, так и психологический. Так что никакого мандража перед матчем с «красно-белыми» у волжан не было. Наоборот, многие игроки клуба уже давно говорили, что хотели бы попасть на «Спартак». Да и для местных болельщиков эта игра стала праздником.

    В этом матче «Спартак» в очередной раз расписался в своей беспомощности в защите. У меня даже язык не поворачивается назвать этот результат сенсацией. Лично меня после увиденного скорее удивляет, что «Акрон» идет на 13-м месте в Первой лиге. Может, это и ввело в заблуждение «Спартак»?» – сказал Бубнов.

    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
    • Следующий соперник – «Краснодар».

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    Источник: Sportbox

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +731

      k611 58 минут назад

      Недооценили соперника и поплатились. Акрон может вообще кубок выиграет. Вот это уже будет сенсация.

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      Рейтинг: +21245

      derrik2000 > k611 56 минут назад

      В Краснодаре ему играть будет очень тяжко, поскольку СЕЙЧАС Краснодар, хоть уже да-а-а-алеко не тот, который любят его (и не только его) болелы, будет рвать и метать.
      А игроки Акрона без МАССОВОЙ поддержки своих болел могут и "схлопнуться".
      Дай Бог, конечно, чтобы ЭТО с игроками Акрона и главным тренером Калешиным не случилось.

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      Рейтинг: +731

      k611 > derrik2000 52 минуты назад

      Это да. Вот и видно будет чего Акрон стоит. Уверенность в своих силах у них должна появиться.

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      Рейтинг: +4303

      fakeid 1 час назад

      позор! промквас, разрешаю тебе вылезти из бачка и прокомментировать!

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      Рейтинг: +3878

      Эном айс 1 час назад

      А это -не беспомощность, а безалаберность, основанная на излишних криках восторга типа, "Спартак вернулся!" и т.д.
      Нельзя орать "шабаш" ,не выполнив работу.
      Плюс, да.. Имея в минусе шесть игроков ключевого звена.., трудно забить на один гол больше. Забыли, что бразильцы играют в другой команде.

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      Рейтинг: +21245

      derrik2000 > Эном айс 58 минут назад

      "основанная на излишних криках восторга типа, "Спартак вернулся!" и т.д."

      А что, кто-то кричал "Спартак вернулся"???
      Если ЭТО и было, то только в осеннем трезке.
      С началом весеннего отрезка стало приходить понимание, что СЕЙЧАС команда именно ПОЛНЫЙ ШЛАК.
      И сваливать на то, что, дескать, много игроков, в т. ч. Промес с Мозесом, травмированы, не вижу смысла.
      В команду селекционная служба ВМЕСТЕ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ (чьё мнение было определяющим, как писали, при приглашении того или иного игрочишки) понабрали бесхребетных, бесхарактерных кривоногих рвачей, которые, увидев СУММУ КОНТРАКТА, закатывали глазки и строили планы.
      Нет, не на ИГРУ, а на покупку "машины-квартиры-дома" и пр.
      ПРОФЕССИОНАЛЫ???
      Уверен, что НЕТ.

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      Рейтинг: +14386

      Алексей З 1 час назад

      А меня удивляет , что имея в составе столько шлака, Спартак идёт в РПЛ третьим. Офигеть на сколько низок уровень лиги.

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