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Гарре из «Крыльев»: «Гвардиола следит за мной»

19 апреля 2023, 10:21

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился впечатлениями от тренировок с Хосепом Гвардиолой, когда был в системе «Манчестер Сити».

«Я проходил предсезонку с основой «Манчестер Сити» в год чемпионата мира в России. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодeжи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.

Мы давно с ним не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днeм рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто-то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам – он постоянно со всеми общается», – сказал Гарре.

  • Гарре куплен у аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро.
  • Контракт рассчитан до 2026 года.
  • Игрок провел в РПЛ 6 матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Крылья Советов Гарре Бенхамин Гвардиола Хосеп
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