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    Гарре рассказал о тренировках с Гвардиолой

    Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре поделился впечатлениями от тренировок с Хосепом Гвардиолой, когда был в системе «Манчестер Сити».

    «Я проходил предсезонку с основой «Манчестер Сити» в год чемпионата мира в России. Я старался максимально воспользоваться шансом, который мне выпал. Гвардиола замечательно относился к молодeжи, игроки основы тоже. Пеп постоянно просил меня быть счастливым. Он требовал от меня свободной и расслабленной игры. Конечно, это были лучшие тренировки в моей жизни, я многому научился за ту предсезонку. Мы делали упражнения, которые ни до, ни после я не делал.

    Мы давно с ним не разговаривали. Последний раз мы общались в прошлом году. Я поздравлял его с днeм рождения, а также выражал соболезнования, когда у него умер кто-то из родственников. Пеп всегда мне отвечал, записывал аудиосообщения, в которых говорил, что следит за моей игрой, желал удачи. Гвардиола всегда близок к игрокам – он постоянно со всеми общается», – сказал Гарре.

    • Гарре куплен у аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро.
    • Контракт рассчитан до 2026 года.
    • Игрок провел в РПЛ 6 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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