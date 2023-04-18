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    Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA

    Журналист Василий Уткин отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире CAFA.

    «РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана (в частности) в июне в Средней Азии.

    Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали – и отказались. Но думали», – написал Уткин в телеграме.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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