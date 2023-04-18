Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA

Журналист Василий Уткин отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире CAFA.

«РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана (в частности) в июне в Средней Азии.

Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали – и отказались. Но думали», – написал Уткин в телеграме.