Уткин прокомментировал отказ сборной России от участия в турнире CAFA

Журналист Василий Уткин отреагировал на решение сборной России отказаться от участия в турнире CAFA.
«РФС отказался играть турнир с участием сборной Афганистана (в частности) в июне в Средней Азии.
Симптоматично, что рассматривали. А что, поля неизвестно из чего, температура под сорок градусов. Подумали – и отказались. Но думали», – написал Уткин в телеграме.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».
Источник: телеграм-канал Василия Уткина