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    Кузьмичев рассказал, какой ему запомнилась Зарема в личном общении

    Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичeв рассказал об отношении к Зареме Салиховой.

    — Еще один вопрос про Зарему. Со стороны кажется, что она, несмотря на весь хейт, разбирается в футболе не хуже многих, кто есть в профессии. Как вам кажется?

    — Я встречался с ней два раза, но общение было продолжительным. По футбольным вопросам, по качествам игроков. Трудно ее сравнивать с кем‑то. Может, Зарема не досконально знает какие‑то нюансы, но общую картину — что такое хорошо, что такое плохо — она точно понимает.

    Она не стеснялась что‑то спрашивать, если ей было непонятно. Больше чем уверен, что по многим вопросам он консультировалась, брала информацию, анализировала ее, а потом складывала свое мнение.

    Запомнилось, что в общении от нее не было никакого высокомерия, абсолютно нормально поговорили. Честно говоря, для меня какие‑то вещи, которые потом в перепалках в СМИ появлялись, были удивлением. Они создавали негативный образ для нее.

    Я сравнивал личное общение и то, что выходило в СМИ, и казалось, будто это два разных человека — и эту пикировку кто‑то ведет за нее. Потому что при личном общении ничего такого не увидел. Не знаю, может, мы мало общались.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2209

      Dr.Metal 2 часа назад

      Какое она отношение имеет к футболу?

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