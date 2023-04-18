Кузьмичев рассказал, какой ему запомнилась Зарема в личном общении

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичeв рассказал об отношении к Зареме Салиховой.

— Еще один вопрос про Зарему. Со стороны кажется, что она, несмотря на весь хейт, разбирается в футболе не хуже многих, кто есть в профессии. Как вам кажется?

— Я встречался с ней два раза, но общение было продолжительным. По футбольным вопросам, по качествам игроков. Трудно ее сравнивать с кем‑то. Может, Зарема не досконально знает какие‑то нюансы, но общую картину — что такое хорошо, что такое плохо — она точно понимает.

Она не стеснялась что‑то спрашивать, если ей было непонятно. Больше чем уверен, что по многим вопросам он консультировалась, брала информацию, анализировала ее, а потом складывала свое мнение.

Запомнилось, что в общении от нее не было никакого высокомерия, абсолютно нормально поговорили. Честно говоря, для меня какие‑то вещи, которые потом в перепалках в СМИ появлялись, были удивлением. Они создавали негативный образ для нее.

Я сравнивал личное общение и то, что выходило в СМИ, и казалось, будто это два разных человека — и эту пикировку кто‑то ведет за нее. Потому что при личном общении ничего такого не увидел. Не знаю, может, мы мало общались.