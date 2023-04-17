Спартаковец Кейта ответил на обвинения в романе с Вандой Нарой

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал новость о романе с Вандой Нарой, женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди.

Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».

Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находился в ОАЭ на тренировочном сборе.

Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

– СМИ писали о вашем романе с женой Икарди...

– Это все полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем.