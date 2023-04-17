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    Спартаковец Кейта ответил на обвинения в романе с Вандой Нарой

    Нападающий «Спартака» Кейта Бальде прокомментировал новость о романе с Вандой Нарой, женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди.

    • Аргентинец и сенегалец вместе выступали за «Интер».
    • Сообщалось, что Ванда летала в Дубай на встречу с действующим футболистом «Спартака», который находился в ОАЭ на тренировочном сборе.
    • Когда Икарди узнал о предполагаемой связи Нары и Бальде, то в гневе стал писать супруге африканца, чтобы уведомить ее об измене мужа.

    – СМИ писали о вашем романе с женой Икарди...

    – Это все полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем.

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    Источник: «РБ Спорт»

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