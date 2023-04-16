Капитан «Ростова» прокомментировал момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Капитан «Ростова» Данил Глебов оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Зенита».

Во втором тайме Сергей Карасев назначил 11-метровый в ворота петербуржцев, но после подсказки VAR отменил решение, так как фол был до штрафной.

«Я не знаю, я не видел момент, но мне кажется, что там, если даже не пенальти, то очень опасный момент по-моему был – Щетинин выходил на ударную позицию и мог решать, но рефери посчитал так.

Два мяча? Нет, он сказал, что даже не смотрит на это. Не в этом дело», – сказал Глебов.