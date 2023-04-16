Семак оценил момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу арбитров в матче с «Ростовом» (0:0).

Игру судил Сергей Карасев. Во втором тайме он назначил пенальти в ворота петербуржцев, но после подсказки VAR отменил решение, так как фол был до штрафной.

– Как оцениваете судейство и эпизод с неназначенным пенальти?

– По поводу эпизода с пенальти вообще вопросов никаких нет: фол был за пределами штрафной площади, это было видно всем. Что касается оценки судейства, думаю, есть соответствующие инстанции, специалисты и пресса, которые разберут матч. Фолов было много, судье сложно пришлось. Какие-то пропускал, какие-то давал. Единая линия по судейству не прослеживалась. Допустим, судья дает определенный уровень единоборств и поддерживает его, то есть мелкие фолы старается не свистеть, более грубые наказывает, дает карточки, не дает… Сегодня – волнообразно. Повторюсь, есть кому разбираться. У нас другая работа.