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  • Семак оценил момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

Семак оценил момент с неназначенным пенальти в ворота «Зенита»

16 апреля 2023, 22:50
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу арбитров в матче с «Ростовом» (0:0).

Игру судил Сергей Карасев. Во втором тайме он назначил пенальти в ворота петербуржцев, но после подсказки VAR отменил решение, так как фол был до штрафной.

– Как оцениваете судейство и эпизод с неназначенным пенальти?

– По поводу эпизода с пенальти вообще вопросов никаких нет: фол был за пределами штрафной площади, это было видно всем. Что касается оценки судейства, думаю, есть соответствующие инстанции, специалисты и пресса, которые разберут матч. Фолов было много, судье сложно пришлось. Какие-то пропускал, какие-то давал. Единая линия по судейству не прослеживалась. Допустим, судья дает определенный уровень единоборств и поддерживает его, то есть мелкие фолы старается не свистеть, более грубые наказывает, дает карточки, не дает… Сегодня – волнообразно. Повторюсь, есть кому разбираться. У нас другая работа.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1681677399
Как это всем? а зачем ВАР смотрели чтобы отменить? Значит Карасёв слепой
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Давид59
1681705778
Карась, явно, не лучший матч провёл. Чего стоит его слепота, когда в начале Мостового два раза перед штрафной ростовчан по ногам били. Даже комментатор был возмущён. Ну и Семак после этого уже был в ярости.
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eugen-han
1681709122
Семак вырос как тренер и человек. В перспективе это большой начальник в нашем футболе.
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