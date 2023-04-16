Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак не удовлетворен итогом матча с «Ростовом»

16 апреля 2023, 21:37
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ростовом». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не смогли реализовать. Конечно, итогом не удовлетворен.

Второй тайм был хороший касаемо качества игры, за исключением последнего момента. Мы прозевали, уже переиграли минуту, но это неважно, нужно сохранять концентрацию до финального свистка. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось.

Зачем менять игроков, когда все смотрятся хорошо и создают моменты? Единственное, чего не хватало, это забитых мячей», – сказал Семак.

Еще по теме:
Слуцкий оценил судейство в матче «Ростов» – «Зенит» 1
Арбитр Федотов объяснил, почему Карасев не остановил матч «Ростов» – «Зенит», когда на поле было два мяча 4
«Никто так хорошо против «Зенита» не играл»: Орлов похвалил «Ростов» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Семак Сергей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1681671647
Бери в пример Зюбу. Нашол порнуху по инету, приладил правую ладошку и удовлетворяйся результатом хоть до посинения. Как говориться - нравится не нравится др-чи моя красавица!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1681673657
Сельмаг недоволен, вон как визжал сегодня с бровки.
Ответить
Главные новости
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
4
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
10
Все новости
Все новости
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
10
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
16
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
15
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+