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    Семак не удовлетворен итогом матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ростовом». Команды сыграли вничью – 0:0.

    «Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не смогли реализовать. Конечно, итогом не удовлетворен.

    Второй тайм был хороший касаемо качества игры, за исключением последнего момента. Мы прозевали, уже переиграли минуту, но это неважно, нужно сохранять концентрацию до финального свистка. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось.

    Зачем менять игроков, когда все смотрятся хорошо и создают моменты? Единственное, чего не хватало, это забитых мячей», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.04.2023 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24601

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Сельмаг недоволен, вон как визжал сегодня с бровки.

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      Рейтинг: +1024

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Бери в пример Зюбу. Нашол порнуху по инету, приладил правую ладошку и удовлетворяйся результатом хоть до посинения. Как говориться - нравится не нравится др-чи моя красавица!

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