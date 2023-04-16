Семак не удовлетворен итогом матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча с «Ростовом». Команды сыграли вничью – 0:0.

«Бывают такие матчи, когда мяч не идет в ворота. Не могу сказать, что мы создали много моментов. Да, они были, но не смогли реализовать. Конечно, итогом не удовлетворен.

Второй тайм был хороший касаемо качества игры, за исключением последнего момента. Мы прозевали, уже переиграли минуту, но это неважно, нужно сохранять концентрацию до финального свистка. Мы расстроены. Всегда хотим побеждать. В первом тайме играли не так активно, как хотелось.

Зачем менять игроков, когда все смотрятся хорошо и создают моменты? Единственное, чего не хватало, это забитых мячей», – сказал Семак.