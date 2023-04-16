Форвард «Торпедо» – о матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, думаешь: «Как так?»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился наблюдениями от матча со «Спартаком» (1:2).

В первом тайме в ворота «Торпедо» назначили три пенальти.

— В перерыве появилось видео, где кто-то из игроков «Торпедо» очень эмоционально реагировал на судейство.

— Там сказали «и так», а не слово «мудак». Слышно же.

— То есть это вы говорили?

— Да, сказал «и так». Конечно, это эмоции. Мы не можем играть без эмоций. У каждого они есть. Мы боремся за выживание. Когда ставят три пенальти, конечно, ты уходишь на перерыв и думаешь: «Ну как так?»