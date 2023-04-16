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    Форвард «Торпедо» – о матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, думаешь: «Как так?»

    Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился наблюдениями от матча со «Спартаком» (1:2).

    В первом тайме в ворота «Торпедо» назначили три пенальти.

    — В перерыве появилось видео, где кто-то из игроков «Торпедо» очень эмоционально реагировал на судейство.

    — Там сказали «и так», а не слово «мудак». Слышно же.

    — То есть это вы говорили?

    — Да, сказал «и так». Конечно, это эмоции. Мы не можем играть без эмоций. У каждого они есть. Мы боремся за выживание. Когда ставят три пенальти, конечно, ты уходишь на перерыв и думаешь: «Ну как так?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1178

      ВасяК 15 минут назад

      Сейчас смотрю Ростов-зенит,что-то напоминает шахтёр 2!!!Я про команду из Питера!!!

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      Рейтинг: +1178

      ВасяК 16 минут назад

      Я не пойму, все три забили!!!Один да был спорный!!!Но два железобетонные!!!Торпедо на победу сыграло,нет!!!Даже на ничейку,тоже нет!!!

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      Рейтинг: +1796

      ПалкоВводецъ (returned) 36 минут назад

      Стыдоба одна от антинародных. Гыгыгы

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