Форвард «Торпедо» – о матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, думаешь: «Как так?»

Сейчас смотрю Ростов-зенит,что-то напоминает шахтёр 2!!!Я про команду из Питера!!!
Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился наблюдениями от матча со «Спартаком» (1:2).
В первом тайме в ворота «Торпедо» назначили три пенальти.
— В перерыве появилось видео, где кто-то из игроков «Торпедо» очень эмоционально реагировал на судейство.
— Там сказали «и так», а не слово «мудак». Слышно же.
— То есть это вы говорили?
— Да, сказал «и так». Конечно, это эмоции. Мы не можем играть без эмоций. У каждого они есть. Мы боремся за выживание. Когда ставят три пенальти, конечно, ты уходишь на перерыв и думаешь: «Ну как так?»