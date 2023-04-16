Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Червиченко считает Промеса «нестабильным пассажиром»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что форвард команды Квинси Промес окажется в «Зените».

    «Промес в «Зените»? Не думаю, что они будут пытаться забрать Промеса, если Малком уедет. Если только в руководстве «Зенита» кто-то головой не ударится. Кому нужен этот нестабильный пассажир?!

    Думаю, такого не будет. Слишком запарный процесс переманивания, чтобы получить игрока, который по-настоящему играет только когда настроение есть», — сказал Червиченко.

    • Квинси в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Он лучший легионер-бомбардир в истории клуба.
    • Сейчас Промес травмирован.

    Новости по теме
    «Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса 23
    Футболисты «Спартака» и других клубов РПЛ замечены на вечеринке в Москве 4
    Пять игроков «Спартака» пропустят кубковый матч с «Уралом» 24
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18038

      NewLife 20 минут назад

      Этот шелудивый клуб, взошедший на пьедестал на газовых деньгах, конфликте интересов в газовом РФС и судейских фокусах, не достоин и мизинца Промеса. Черьв, убирайся к своим в канаву на теплотрассу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21208

      derrik2000 36 минут назад

      Я одного не понимаю: ПА-ЧИ-МУ в ленте новостей Бомбардира раз за разом публикуют "аФФторитетное мнение" этого шарлатана, дилетанта в футболе, барыгу до мозга костей, тупого ростовского бандюка???
      Он что, БАБЛО приплачивает за то, чтобы его "мудрые мысли" публиковали??? Ладно бы, если с ним можно иногда согласиться.
      НЕТ!!! Несёт с умной рожей на ТВ какой-то бред или банальщину!
      А его "точку зрения" ещё и здесь упоминают...
      Мельчаете, граждане с Бомбардира!
      Мельчаете...((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1788

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Свинси Промяс лёг на дно в тарасовской малине, чтобы этого уголовника не смогла достать полиция Нидерландов. В Зените наркодиллеры не нужны. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1018

      Krics > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Странная вещь весеннее обострение:с ума сходят даже те кого его нет,ихмо.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 