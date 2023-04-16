Червиченко считает Промеса «нестабильным пассажиром»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко не верит, что форвард команды Квинси Промес окажется в «Зените».

«Промес в «Зените»? Не думаю, что они будут пытаться забрать Промеса, если Малком уедет. Если только в руководстве «Зенита» кто-то головой не ударится. Кому нужен этот нестабильный пассажир?!

Думаю, такого не будет. Слишком запарный процесс переманивания, чтобы получить игрока, который по-настоящему играет только когда настроение есть», — сказал Червиченко.