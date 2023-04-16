Гути назвал футболиста сильнее Мбаппе

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил уровень форварда команды Винисиуса Жуниора.
«Винисиус невероятен. Он вселяет страх в защитников, легко ведет мяч. Когда он добавит стабильности в завершении атак, он станет богом футбола.
Конечно, Винисиус сейчас лучше Килиана Мбаппе. Сейчас бразилец – номер один в мире», – считает Гути.
- Винисиус – 3-й по стоимости игрок в мире (120 миллионов евро).
- 22-летний бразилец в «Реале» с 2018 года.
- В сезоне Примеры у Винисиуса 27 матчей, 9 голов, 7 ассистов.
Источник: твиттер «Матч ТВ»