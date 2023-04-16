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Гути назвал футболиста сильнее Мбаппе

16 апреля 2023, 10:13
2

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил уровень форварда команды Винисиуса Жуниора.

«Винисиус невероятен. Он вселяет страх в защитников, легко ведет мяч. Когда он добавит стабильности в завершении атак, он станет богом футбола.

Конечно, Винисиус сейчас лучше Килиана Мбаппе. Сейчас бразилец – номер один в мире», – считает Гути.

  • Винисиус – 3-й по стоимости игрок в мире (120 миллионов евро).
  • 22-летний бразилец в «Реале» с 2018 года.
  • В сезоне Примеры у Винисиуса 27 матчей, 9 голов, 7 ассистов.

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Источник: твиттер «Матч ТВ»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Винисиус
Комментарии (2)
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1681631143
Ну вот в том то и дело, что Винисиусу ещё нужно добавлять в стабильности, а у Мбаппе с этим полный порядок уже сейчас, так что на данный момент Вини уж точно не сильнее Мбаппе.
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Skull_Boy
1681632486
Пока он главный симулянт Ла Лиги
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