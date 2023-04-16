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    Гути назвал футболиста сильнее Мбаппе

    Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил уровень форварда команды Винисиуса Жуниора.

    «Винисиус невероятен. Он вселяет страх в защитников, легко ведет мяч. Когда он добавит стабильности в завершении атак, он станет богом футбола.

    Конечно, Винисиус сейчас лучше Килиана Мбаппе. Сейчас бразилец – номер один в мире», – считает Гути.

    • Винисиус – 3-й по стоимости игрок в мире (120 миллионов евро).
    • 22-летний бразилец в «Реале» с 2018 года.
    • В сезоне Примеры у Винисиуса 27 матчей, 9 голов, 7 ассистов.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14449

      Skull_Boy 1 час назад

      Пока он главный симулянт Ла Лиги

      0
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      Рейтинг: +2998

      Play 2 часа назад

      Ну вот в том то и дело, что Винисиусу ещё нужно добавлять в стабильности, а у Мбаппе с этим полный порядок уже сейчас, так что на данный момент Вини уж точно не сильнее Мбаппе.

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