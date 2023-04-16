Гути назвал футболиста сильнее Мбаппе

Бывший полузащитник «Реала» Гути оценил уровень форварда команды Винисиуса Жуниора.

«Винисиус невероятен. Он вселяет страх в защитников, легко ведет мяч. Когда он добавит стабильности в завершении атак, он станет богом футбола.

Конечно, Винисиус сейчас лучше Килиана Мбаппе. Сейчас бразилец – номер один в мире», – считает Гути.